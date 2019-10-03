В окрестностях Огре при помощи вертолета ищут пропавшего человека.
В отделе прессы Министерства обороны агентству LETA подтвердили, что сегодня по запросу Госполиции вертолет Национальных вооруженных сил был задействован в поисках пропавшего человека.
Ранее сообщалось, что Госполиция просит помощи в поисках пропавшей без вести жительницы Огрского края 1937 года рождения Саулцерите Тимински, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Во вторник, 1 октября, или же сегодня, 2 октября, утром женщина вышла из своего места жительства в Огресгалской волости Огрского края и до сих пор не вернулась.
Рост пенсионерки составляет около 160 сантиметров, у нее седые волосы. Саулцерите была одета в красную куртку или пальто, спортивные штаны, на голове у нее была коричневая шапка, а на ногах - черная резиновая обувь. В районе висков с левой стороны у женщины есть родинка. У пенсионерки могут быть провалы в памяти.
Полиция призывает каждого, кто знает о возможном месте нахождения пропавшей, звонить стражам порядка по номеру телефона 65002400 или 110.