Видео: Российские гимнастки исполнили трюки на высоте 600 метров без страховки

В описании под видео указано, что гимнастки совершили полёт на параплане вместе с экстремалом Александром Орловым.

"Втроём на одном параплане, без страховок, просто держась за веревочки на высоте 600 метров, исполнили акробатические трюки. Я не мог такое пропустить. Это мировой рекорд. Все происходило в Бердске", - гласит подпись к видео.