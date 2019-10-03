Видео: Российские гимнастки исполнили трюки на высоте 600 метров без страховки

Российские гимнастки Анжела Кулагина и Наталья Косарева выполнили трюки на высоте 600 метров без страховки. Видео появилось на YouTube-канале Станислава Ражева.
В описании под видео указано, что гимнастки совершили полёт на параплане вместе с экстремалом Александром Орловым.
"Втроём на одном параплане, без страховок, просто держась за веревочки на высоте 600 метров, исполнили акробатические трюки. Я не мог такое пропустить. Это мировой рекорд. Все происходило в Бердске", - гласит подпись к видео.
Как сообщает "НДН.Инфо" полёт удалось совершить со второй попытки, так как в первый раз у группы оборвался трос.