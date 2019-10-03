Чт, 3.10.2019
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Видео: Российские гимнастки исполнили трюки на высоте 600 метров без страховки

ФОТО: скриншот с youtube.com

Российские гимнастки Анжела Кулагина и Наталья Косарева выполнили трюки на высоте 600 метров без страховки. Видео появилось на YouTube-канале Станислава Ражева.

В описании под видео указано, что гимнастки совершили полёт на параплане вместе с экстремалом Александром Орловым.

"Втроём на одном параплане, без страховок, просто держась за веревочки на высоте 600 метров, исполнили акробатические трюки. Я не мог такое пропустить. Это мировой рекорд. Все происходило в Бердске", - гласит подпись к видео.

Как сообщает "НДН.Инфо" полёт удалось совершить со второй попытки, так как в первый раз у группы оборвался трос.

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