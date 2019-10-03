Вы должны ее услышать! Ставшая бездомной в США россиянка с ангельским голосом тронула мир

На официальной странице отделения полиции Лос-Анджелеса в Twitter появилось видео, на котором запечатлено, как женщина на одной из станций местного метрополитена исполняет арию из оперы Пуччин. За несколько дней этот ролик стал вирусным, и число его просмотров непрерывно растет.

"4 миллиона человек называют Лос-Анджелес домом. 4 миллиона историй. 4 миллиона голосов... иногда нужно просто остановиться и прислушаться к одному, чтобы услышать нечто прекрасное",

- такие слова сопровождают кадры.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019

Журналисты Los Angeles Times разыскали героиню видео, которой оказалась 52-летняя певица и музыкант Эмили Замурка - уроженка России, переехавшая в Америку около 30 лет назад.

Женщина рассказала, что научилась петь в детстве, наблюдая за выступлениями оперных исполнителей по телевизору. Позже она поступила в музыкальную школу, где училась по классу скрипки и фортепиано.

Сначала, по словам Эмили, она жила в Миссури и работала в ресторанах и домах престарелых, а затем перебралась в Ванкувер, штат Вашингтон, где давала уроки игры на пианино в одной из церквей. Однако через какое-то время у женщины возникли проблемы со здоровьем, и ей пришлось лечь в клинику в Лос-Анджелесе.

Позже Эмили вернулась к занятиям музыкой, но денег не хватало, поэтому она решила подрабатывать игрой на скрипке на улицах города.

Так она жила до злополучного дня, когда на нее напали и сломали инструмент. Она не смогла оплатить счета, и хозяин квартиры попросил ее съехать.

С тех пор женщина живет на улице на государственное социальное пособие в 400 долларов в месяц.

После публикации вирусного видео с россиянкой связался пресс-секретарь одного из членов городского совета Бранимир Квартук, который предложил ей работу. Уже в субботу, 5 октября, она споет на открытии квартала Маленькая Италия в Лос-Анджелесе.

Полиция также работает над тем, чтобы Эмили Замурка получила постоянную работу и жилье. Благотворительный фонд GoFundMe собрал уже более 60 тысяч долларов на помощь ей.