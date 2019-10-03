В Париже преступник с ножом убил четырех человек в штаб-квартире полиции

В Париже вооруженный ножом преступник вошел в штаб-квартиру городской полиции и напал на находившихся там сотрудников, убив четырех человек. Позже он был застрелен, сообщает BBC.
Сообщается, что преступник был сотрудником IT-департамента штаб-квартиры полиции.
Его мотивы неизвестны.
По данным издания Le Parisien, сначала он убил женщину, работавшую в его отделе, а затем, пытаясь покинуть здание - еще троих сотрудников.
Издание отмечает, что следствие рассматривает версию личного конфликта.
Штаб-квартира полиции находится на острове Сите.