Пт, 4.10.2019
Около 15 000 тонн одежды "секонд-хенд" ежегодно! Это образует 54% от всей готовой одежды, ввозимой в Латвию. Пять, шесть тысяч тонн экспортируют дальше в развивающиеся страны, но остальное остается здесь. Где это все? Гунтис Страздс, председатель правления ассоциации предприятий легкой промышленности

Председателя правления "Согласия" будут избирать тайным голосованием

Реклама "Согласия" перед выборами. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Для укрепления демократии председатель правления партии "Согласие" может быть избран тайным голосованием, сообщил агентству LETA глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович. 

Во второй половине октября на съезде "Согласия" планируется выбрать правление партии и его председателя, думу и ее председателя, ревизионную и этическую комиссию.

На должность руководителя партии выдвинуто четыре кандидата - нынешний лидер, евродепутат  Нил Ушаков, Урбанович, депутат Сейма Вячеслав Домбровский и бывший депутат Сейма Андрей Морозов.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ