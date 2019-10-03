Председателя правления "Согласия" будут избирать тайным голосованием

Для укрепления демократии председатель правления партии "Согласие" может быть избран тайным голосованием, сообщил агентству LETA глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович.
Во второй половине октября на съезде "Согласия" планируется выбрать правление партии и его председателя, думу и ее председателя, ревизионную и этическую комиссию.
На должность руководителя партии выдвинуто четыре кандидата - нынешний лидер, евродепутат Нил Ушаков, Урбанович, депутат Сейма Вячеслав Домбровский и бывший депутат Сейма Андрей Морозов.