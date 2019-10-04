Лига Европы: ЦСКА и "Краснодар" потерпели второе поражение подряд. Дубра сыграл 90 минут

Краснодар - Хетафе 1:2

Российский футбольный клуб "Краснодар" потерпел домашнее поражение от испанского "Хетафе". Счёт в матче открыл Родригес Анхель на 35-й минуте, который в середине второго тайма оформил дубль. На это "Краснодар" ответил голом Ари на 69-й минуте.

Для "Краснодара" это поражение стало вторым подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы. В первом туре российский клуб уступил швейцарскому "Базелю" со счётом 5:0. "Быки", не набрав ни одного очка, занимают последнее, четвёртое место в группе С, а в следующем туре их ждёт поединок с турецким "Трабзонспором".

Александрия - Гент 1:1

Отметить хотелось бы ещё матч между украинской командой "Александрия" и бельгийским "Гентом". Почему? Всё просто! Дело в том, что в составе украинского клуба выступает Каспар Дубра - единственный латвийский футболист, который в этом сезоне играет в еврокубках.

В матче против "Гента" Дубра провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. Для "Александрии" ничья против "Гента" принесла первое очко в текущем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, что в первом туре "Александрия" уступила на выезде "Вольфсбургу" со счётом 3:1.

ЦСКА - Эспаньол 0:2

Московский ЦСКА на стадионе "ВЭБ Арена" принимал испанский "Эспаньол" и потерпел поражение - 0:2. Голы в составе гостей забили У Лэй и Виктор Кампусано. Напомним, что в первом туре "армейцы" уступили на выезде болгарскому "Лудогорцу" со счётом 5:1. Таким образом, команда Виктора Гончаренко занимает в группе Н последнее место.

👬 ЦСКА и "Краснодар" в двух первых турах #ЛигаЕвропы 🤐



1⃣ забили

7⃣ пропустили

0⃣ очков набрали pic.twitter.com/BBVdffnJue — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 3, 2019

"Иногда тяжело принять результат, но надо. Идти вперед, когда некуда, когда большие усилия приносят маленькие плоды. Вы опять можете бить в меня фразами, но через такое действительно надо пройти", - сказал Гончаренко после поражения от команды, которая занимает 18-е место в чемпионате Испании.

Результаты остальных матчей: