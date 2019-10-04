Голосуем! Выбери лучший гол месяца в чемпионате Латвии!

Максим Марусич ("Елгава")

14 сентября "Вентспилс" на своём поле принимал "Елгаву" и сыграл вничью - 1:1. На 53-й минуте елгавчане разыграли красивую комбинацию, которая завершилась голом Марусича.

26-летний украинский полузащитник в этом сезоне провёл за "Елгаву" 5 матчей и забил 2 мяча. Напомним, что Марусич начал сезон в РФШ, в котором сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

Томаш Шимкович (РФШ)

15 сентября РФШ на стадионе "Аркадия" разгромил юрмальский "Спартак" со счётом 6:0. Второй гол рижан забил Томаш Шимкович на 8-й минуте игры.

32-летний футболист в этом сезоне за РФШ в "Вирслиге" провёл 25 матчей и забил 7 голов.

Алию Адам ("Спартак")

21 сентября юрмальский "Спартак" у себя дома обыграл "Лиепаю" (4:2). В этом матче дублем за "Спартак" отметился 19-летний нигириец Адам.

На 83-й минуте Адам головой скинул себе мяч на ход, пробежал половину поля и в конце своего рейда забил гол, установив окончательный счёт. В этом сезоне Адам провёл за "Спартак" 6 матчей и забил 2 мяча.

Амансио Фортеш ("Лиепая")

29 сентября "Лиепая" дома обыграла "Елгаву" (3:1). На 68-й минуте Фортеш красивым ударом отправил мяч в сетку гостей и сделал счёт 2:0.

29-летний ангольский полузащитник, у которого португальское гражданство, в этом сезоне за "Лиепаю" провёл 12 матчей, в которых забил 4 гола.

Владислав Фёдоров ("Рига")

30 сентября "Рига" на своём поле обыграла "Даугавпилс" со счётом 2:0. На 68-й минуте Фёдоров красивым дальним ударом вывел вперёд столичный клуб.

В текущем сезоне 23-летний Фёдоров провёл в "Вирслиге" 20 матчей, в которых забил 2 мяча.