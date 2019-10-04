Пт, 4.10.2019
От 3 до 5% от общего количества похороненного на полигоне мусора - текстильные отходы. Количество импортируемой одежды не уменьшается, и это означает, что через три-пять лет "Латвия утонет в старых тряпках". Эвия Хаука, журналист TVNET

Платье дня: герцогиня Кэтрин как нежный морской бриз
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ФОТО: AP/SIPA/Scanpix

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили на днях центр исламской культуры в Лондоне. Герцогиня Кембриджская предстала перед публикой в невероятно женственном образе - в летящем шифоновом платье британского бренда ARos Girl х Soler изумрудного цвета с зеленым поясом тоже из шифона.

Идеальным дополнением к наряду стали черные бархатные лодочки и клатч, а также изумительные драгоценности с бриллиантами, рубинами и изумрудами. Поистине королевский образ!

ФОТО: GEORGE ROGERS GEORGE/SIPA / GEORGE ROGERS GEORGE/SIPA

ФОТО: GEORGE ROGERS GEORGE/SIPA / GEORGE ROGERS GEORGE/SIPA

ФОТО: GEORGE ROGERS GEORGE/SIPA / GEORGE ROGERS GEORGE/SIPA

ФОТО: GEORGE ROGERS GEORGE/SIPA / GEORGE ROGERS GEORGE/SIPA

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