Платье дня: герцогиня Кэтрин как нежный морской бриз

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили на днях центр исламской культуры в Лондоне. Герцогиня Кембриджская предстала перед публикой в невероятно женственном образе - в летящем шифоновом платье британского бренда ARos Girl х Soler изумрудного цвета с зеленым поясом тоже из шифона.