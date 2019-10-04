Платье дня: герцогиня Кэтрин как нежный морской бриз
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили на днях центр исламской культуры в Лондоне. Герцогиня Кембриджская предстала перед публикой в невероятно женственном образе - в летящем шифоновом платье британского бренда ARos Girl х Soler изумрудного цвета с зеленым поясом тоже из шифона.
Идеальным дополнением к наряду стали черные бархатные лодочки и клатч, а также изумительные драгоценности с бриллиантами, рубинами и изумрудами. Поистине королевский образ!
Больше фото смотрите в нашей галерее!