Дизайн против обстрелов: как планировка школ может остановить расстрелы в школах США

Массовые расстрелы в США - не редкость - ежегодно какой-то неудовлетворенный тинейджер начинает кутерьму с оружием, в результате чего умирают и получают ранения другие ученики. Эта причина перестройки школ, и архитекторам нужно было продумать умный дизайн, в частности, в коридорах школы должны быть построены тайники, в которых ученики и персонал школы смогли бы спрятаться в момент массового расстрела.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Пример "безопасной" для обстрела школы - средняя школа Мичигана - эта свежепостроенная школа особо оборудована, чтобы защитить подростков от нападений. В школе стоимостью 48 миллионов соблюдены несколько элементов безопасности - в других школах коридоры оборудованы шкафчиками для вещей, а в этой гардеробы находятся в общем зале, где следить за порядком одновременно могут несколько учителей. Кроме того, в коридорах школы оборудованы несколько тайников - выступов в стенах, которые задержат пули и дадут защиту ребенку, убегающему от напавшего.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Кроме того, окна и "стеклянные" двери в школах пуленепробиваемые - в случае тревоги помещения классов можно будет закрыть, а особый выступ из стены, за которым спрячутся школьники, закроет стрелку вид на тайник.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video