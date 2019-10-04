В Руйиенском крае произошел пожар повышенной опасности в жилом доме

В 21:37 VUGD получила вызов в волость Еру Руйиенского края, где начался пожар в жилом доме. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит крыша жилого дома на площади в 96 квадратных метров и первый этаж на площади в 30 квадратных метров. В 2:39 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.