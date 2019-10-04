Янис Спруктс после матча "Курбадса" получил автомобиль Porsche

После матча хоккейной лиги Optibet (OHL) против "Риги" произошло важное событие в истории клуба "Курбадс" - руководитель по продажам Porsche Latvija Андрис Иевиньш передал ключи от Porsche Macan новейшего поколения лучшему игроку команды месяца Янису Спруктсу.
"Был немного удивлен, что получил этот автомобиль, так как кандидатов было много. Пока что на машине я ездил мало, но Porsche - высший класс автостроения и элегантность, которыми смогу наслаждаться весь следующий месяц", - сказал Спруктс.
Отметим, что уже через месяц ключи от машины будут переданы другому игроку, который получит звание лучшего игрока месяца в команде "Курбадс" в октябре.