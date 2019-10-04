Новый магазин K Senukai: чего ждать от инноваций стоимостью в полмиллиона евро

В K Senukai Ozols будут такие инновационные цифровые решения, как система вызова консультантов, быстрые покупки благодаря современной системе управления складом, кассы самообслуживания и быстрого обслуживания, а также интерактивный экран, который поможет клиенту лучше ориентироваться в магазине.

Система вызова консультантов

Чтобы быстро получить консультацию специалиста, в магазине K Senukai Ozols клиенты смогут удобным способом вызвать консультанта с помощью одного из 19 сервисных стендов, установленных по всему магазину. На стенде одним нажатием кнопки можно активизировать систему вызова консультанта. Каждый консультант будет работать с персонализированной аудиосистемой – наушниками и микрофоном, что позволит не только быстро реагировать на запросы клиентов, но и оперативно связываться с коллегами, эффективно распределять работу и в случае необходимости помогать коллегам из других отделов, обеспечивая тем самым быстрое обслуживание клиентов.

Ускоренный процесс покупок благодаря современной системе управления складом

В K Senukai Ozols будет возможность быстро делать объемные покупки разного ассортимента благодаря интеллектуальной системе управления складом. По удаленному запросу система оперативно найдет информацию о необходимых товарах, и клиент получит СМС с указанием времени, когда его заказ будет укомплектован и готов к получению. В случае необходимости клиент сможет сделать заказ с доставкой, которая в течение 4 часов будет обеспечена в любое место в Риге.

Электронные ценовые знаки

В магазине K Senukai Ozols будут введены электронные ценовые знаки, обеспечивающие покупателям актуальную, точную и наглядную информацию, а также существенно облегчающие будни работников магазинов. Дополнительно к цене покупатели смогут узнать и всю техническую информацию об интересующем товаре.

Кассы самообслуживания и быстрого обслуживания

K Senukai Ozols будет первым магазином в Латвии в так называемом сегменте "Do it yourself" ("Сделай сам") с кассами самообслуживания. В двух из восьми касс самообслуживания можно будет рассчитываться наличными. Если покупка состоит всего из нескольких товаров, в одной из четырех касс быстрого обслуживания клиент сможет за нее быстро и удобно рассчитаться.

Цифровая платформа, которая поможет клиентам ориентироваться

Для удобства клиентов в магазине будет интерактивный экран с доступной в цифровом формате картой магазина и информацией о категориях товаров и услуг, что обеспечит возможность найти нужный товар за короткое время. При помощи этого экрана клиенты будут также узнавать о самых актуальных предложениях и специальных акциях. Интерактивный экран будет удобным в использовании и для людей с двигательными нарушениями.