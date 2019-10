Новый магазин K Senukai: чего ждать от инноваций стоимостью в полмиллиона евро

K Senukai Ozols будет первым магазином в Латвии в так называемом сегменте "Do it yourself" ("Сделай сам") с кассами самообслуживания. В двух из восьми касс самообслуживания можно будет рассчитываться наличными. Если покупка состоит всего из нескольких товаров, в одной из четырех касс быстрого обслуживания клиент сможет за нее быстро и удобно рассчитаться.