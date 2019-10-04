Во время посадки в аэропорту Львова разбился самолет; погибли пять человек

Во время аварийной посадки в Львовском аэропорту разбился самолет "Ан-12", погибли пять человек, еще трое получили тяжелые ранения, сообщает "Медуза". Изначально сообщалось о трех погибших.
Всего в самолете находились семь членов экипажа и один человек, который сопровождал груз.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самолет пропал с радаров в 7:10 — через 19 минут один из членов экипажа доложил по радио об аварийной посадке.
Біля Львова упав військовий літак: є жертви— Ukraine News UP 🇺🇦 (@by_Ukraine) October 4, 2019
АН-12 приземлився біля цвинтару в Сокільникахhttps://t.co/ZexOF1j3eP pic.twitter.com/615cj5U4Lf
В 7:46 Ан-12 обнаружили в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, следов возгорания не было.
В Миниcтерстве инфраструктуры отметили, что у самолета могло кончиться горючее. Грузовой рейс совершался из испанского Виго в Стамбул, самолет должен был дозаправиться во Львове.