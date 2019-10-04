Пт, 4.10.2019
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Во время посадки в аэропорту Львова разбился самолет; погибли пять человек

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во время аварийной посадки в Львовском аэропорту разбился самолет "Ан-12", погибли пять человек, еще трое получили тяжелые ранения, сообщает "Медуза". Изначально сообщалось о трех погибших.

Всего в самолете находились семь членов экипажа и один человек, который сопровождал груз. 

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самолет пропал с радаров в 7:10 — через 19 минут один из членов экипажа доложил по радио об аварийной посадке. 

В 7:46 Ан-12 обнаружили в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, следов возгорания не было.

В Миниcтерстве инфраструктуры отметили, что у самолета могло кончиться горючее. Грузовой рейс совершался из испанского Виго в Стамбул, самолет должен был дозаправиться во Львове.

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