Грета Тунберг ответила Путину тем же способом, что и Трампу

В профиле своего аккаунта Twitter, где пользователи обычно указывают информацию о себе, она написала: "добрый, но плохо информированный подросток", пишет "Радио Свобода".

Это прямая отсылка к словам Путина. Напомним, в прошедшую среду, комментируя выступление Тунберг на Климатическом саммите ООН, Путин сказал, что "не разделяет общих восторгов" по его поводу.

"Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и мноообразен" - сказал он, отметив, что "уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать всё, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, использовать их".

Подросток не впервые таким образом реагирует на замечания политических лидеров в её адрес. Когда президент США Дональд Трамп, иронизируя над её речью в ООН, назвал её "счастливой девочкой с прекрасным будущим", Тунберг вставила эту цитату в свой профиль.