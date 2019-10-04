Пт, 4.10.2019
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Видео: Панарин забросил шайбу в первом матче за "Рейнджерс"

Артемий Панарин

ФОТО: BRUCE BENNETT/AFP/Scanpix

Российский хоккеист Артемий Панарин официально дебютировал за "Рейнджерс" в матче против "Виннипега". В первом же матче за новую команду Панарин забросил шайбу и сделал ассист.

Команде из Нью-Йорка удалось открыть новый сезон в НХЛ с победы над "Виннипегом" со счётом 6:4. На 21 минуте встречи шайба отскочила к хоккеисту и Панарин щёлкнул в ближний угол, а пять минут спустя россиянин ассистировал Джейсону Трубе.

"Для меня было очень важно забить этот гол. Первая игра оказалась действительно напряженной. Я очень счастлив, что мне это удалось сделать", - приводит слова нападающего РИА "Новости".

Напомним, что Артемий Панарин перебрался в Нью-Йорк из "Коламбуса", за который он отыграл два сезона. Новый контракт Панарина рассчитан на 7 лет, а общая сумма контрака составила 81,5 миллиона долларов. Средняя годовая зарплата Панарина составит 11,642 миллионов долларов. Россиянин стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты.

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