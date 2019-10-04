Видео: Панарин забросил шайбу в первом матче за "Рейнджерс"

Российский хоккеист Артемий Панарин официально дебютировал за "Рейнджерс" в матче против "Виннипега". В первом же матче за новую команду Панарин забросил шайбу и сделал ассист.
Команде из Нью-Йорка удалось открыть новый сезон в НХЛ с победы над "Виннипегом" со счётом 6:4. На 21 минуте встречи шайба отскочила к хоккеисту и Панарин щёлкнул в ближний угол, а пять минут спустя россиянин ассистировал Джейсону Трубе.
Watching Panarin score @TheGarden is a little more fun now. pic.twitter.com/t4rQe5nuSD— New York Rangers (@NYRangers) October 4, 2019
"Для меня было очень важно забить этот гол. Первая игра оказалась действительно напряженной. Я очень счастлив, что мне это удалось сделать", - приводит слова нападающего РИА "Новости".
Напомним, что Артемий Панарин перебрался в Нью-Йорк из "Коламбуса", за который он отыграл два сезона. Новый контракт Панарина рассчитан на 7 лет, а общая сумма контрака составила 81,5 миллиона долларов. Средняя годовая зарплата Панарина составит 11,642 миллионов долларов. Россиянин стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты.