Видео: Панарин забросил шайбу в первом матче за "Рейнджерс"

Команде из Нью-Йорка удалось открыть новый сезон в НХЛ с победы над "Виннипегом" со счётом 6:4. На 21 минуте встречи шайба отскочила к хоккеисту и Панарин щёлкнул в ближний угол, а пять минут спустя россиянин ассистировал Джейсону Трубе.

Watching Panarin score @TheGarden is a little more fun now. pic.twitter.com/t4rQe5nuSD — New York Rangers (@NYRangers) October 4, 2019

"Для меня было очень важно забить этот гол. Первая игра оказалась действительно напряженной. Я очень счастлив, что мне это удалось сделать", - приводит слова нападающего РИА "Новости".