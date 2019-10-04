Пт, 4.10.2019
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В Латвии появится сеть магазинов Citro

ФОТО: AFP/SCANPIX

Путем объединения предприятий местных торговых сетей учреждено Latvian Retail Management, которое будет развивать сеть магазинов под новым брендом Citro с более чем 70 магазинами по всей Латвии, сообщила агентству LETA представитель Latvian Retail Management Лиене Упите. 

В Latvian Retail Management объединились такие предприятия с местным капиталом, как Diana, Gabrielа, Lekon, ранее входившие в сеть top!.  

К январю 2020 года названия магазинов постепенно будут заменены. Планируется развивать более тесное сотрудничество с местными производителями и предлагать их продукцию в соответствии со спецификой каждого региона. 

По данным "Firmas.lv", "Latvian Retail Management" зарегистрировано в декабре 2018 года с основным капиталом 51 000 евро. 

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