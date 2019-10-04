Бартулис перешёл в рижское "Динамо". Улльстрём выставлен на драфт отказов

Прошлый сезоне 32-летний хокеист провёл в составе "Куньлуня". В 15 матчах он набрал 3 (2+1) очка. Ранее в КХЛ Бартулис выступал за "Донбасс", "Барыс", "Адмирал" и "Салават Юлаев". Всего он провёл в лиге 302 матча и отметился 64 (18+46) очками.

В рижском "Динамо" хоккеист будет выступать под 73-м номером.

В 2007 году Бартулис играл в НХЛ, проведя в регулярном чемпионате 73 игры, в которых забросил девять шайб и сделал восемь голевых передач.

За время своей карьеры Бартулис трижды играл в составе сборной Латвии на Чемпионатах мира по хоккею и дважды на Олимпийских играх, также он был ассистентом капитана сборной.

На этом новости от латвийской команды не заканчиваются. Сегодня также стало известно, что "Динамо" выставило на драфт отказов шведского нападающего Давида Улльстрёма.

Это значит, что в течение 48 часов швед может быть выбран другим клубом КХЛ.