Пт, 4.10.2019
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СМИ: Джонсон признал, что, возможно, ему придется слать письмо с просьбой отложить Brexit

Борис Джонсон

ФОТО: Reuters/ScanPix

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что ему придется послать письмо с просьбой отложить Brexit, если не будет достигнута договоренность с Евросоюзом, сообщает агентство Press Association со ссылкой на документы суда.

Как предусмотрено законом, принятым в прошлом месяце, Джонсону нужно просить отложить выход Великобритании из ЕС, если договоренность с Брюсселем не будет достигнута до 19 октября.

Брюссель сейчас оценивает новые предложения Лондона по отношению к североирландской границы, которая является главным камнем преткновения в переговорах по Brexitю

Как указал Джонсон, Великобритания выступила "с конструктивными и понятными предложениями" по отношению к условиям договоренности о выходе из ЕС 31 декабря, указав при этом, что государство выйдет в эту дату, "как бы это ни произошло".

В начале сентября премьер сказал, что "скорее умрет в траншеях", но не будет просить отложить Brexit.

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