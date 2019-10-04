Пт, 4.10.2019
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  • "Ля френч", 80-е и никакой укладки! Звездный российский парикмахер о главных модных тенденциях

"Ля френч", 80-е и никакой укладки! Звездный российский парикмахер о главных модных тенденциях
Специально для Русского TVNET

ФОТО: Пресс-фото

Известный российский парикмахер с более чем 20-летним стажем, призер международных конкурсов, эксперт по стрижкам и укладкам Анастасия Кукушина провела на днях в Риге мастер-класс, который посетили более 280 парикмахеров из всех стран Балтии.

Русский TVNET попросил Анастасию рассказать о главных модных тенденциях сезона в стрижках, укладке и окрашивании волос. Берите на заметку и будьте в тренде!

- Главная модная тенденция от компании L’Oréal и не только - это стиль "ля френч", который подразумевает очень естественный, легкий образ.

Стрижка, подчеркивающая натуральную текстуру волос, летящие формы, волосы средней длины, акцент на волнистую текстуру.

В цвете также стиль "ля френч" выражается в отсутствии сильных контрастов, мягком переходе оттенков, легких бликах вокруг лица в стиле контуринг...

Еще одна из тенденций - это стиль 80-х: слоистые стрижки разной длины, обрамление волнистых волос вокруг лица

- такие массивные, объемные пышные челки, переходящие в слоистые пряди.

ФОТО: пресс-фото

Что касается укладки, то в моде... ее отсутствие - то есть волосы, которые выглядят слегка небрежно, неряшливо и неидеально.

В плане цвета волос основное предпочтение отдается нейтральным бежевым, коричневым оттенкам, но также особое место занимают сейчас нюансы в легкой пастельной розовой гамме.

Галерея: Мастер-класс Анастасии Кукушиной в Риге

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