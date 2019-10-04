"Ля френч", 80-е и никакой укладки! Звездный российский парикмахер о главных модных тенденциях
Известный российский парикмахер с более чем 20-летним стажем, призер международных конкурсов, эксперт по стрижкам и укладкам Анастасия Кукушина провела на днях в Риге мастер-класс, который посетили более 280 парикмахеров из всех стран Балтии.
Русский TVNET попросил Анастасию рассказать о главных модных тенденциях сезона в стрижках, укладке и окрашивании волос. Берите на заметку и будьте в тренде!
- Главная модная тенденция от компании L’Oréal и не только - это стиль "ля френч", который подразумевает очень естественный, легкий образ.
Стрижка, подчеркивающая натуральную текстуру волос, летящие формы, волосы средней длины, акцент на волнистую текстуру.
В цвете также стиль "ля френч" выражается в отсутствии сильных контрастов, мягком переходе оттенков, легких бликах вокруг лица в стиле контуринг...
Еще одна из тенденций - это стиль 80-х: слоистые стрижки разной длины, обрамление волнистых волос вокруг лица
- такие массивные, объемные пышные челки, переходящие в слоистые пряди.
Что касается укладки, то в моде... ее отсутствие - то есть волосы, которые выглядят слегка небрежно, неряшливо и неидеально.
В плане цвета волос основное предпочтение отдается нейтральным бежевым, коричневым оттенкам, но также особое место занимают сейчас нюансы в легкой пастельной розовой гамме.
Галерея: Мастер-класс Анастасии Кукушиной в Риге