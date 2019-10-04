Пт, 4.10.2019
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С декабря поезда больше не будут останавливаться на восьми станциях

Железная дорога. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С декабря поезда больше не будут останавливаться на восьми маленьких станциях, где в среднем в одном рейсе обслуживается 0,2 - 2,6 пассажира, постановил сегодня Совет по общественному транспорту.

Как сообщила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне, новое расписание вступит в силу с декабря. Параллельно будут изменения в расписании движения автобусов, чтобы люди не остались без услуг общественного транспорта.

Речь идет о станциях Dendrārijs, Ozolsala, Baltezers, Silciems, Bāle, Brenguļi, Seda и Saule по направлению на Валку. На шести из этих станций среднее количество обслуживаемых на одном рейсе пассажиров составляет меньше одного. 

Остановка поезда, открытие дверей, ожидание и возобновление движения занимают примерно 1,5 минуты, если речь идет об электричке, и 3 минуты в случае дизельного поезда. Затраты на одну остановку составляют 2,56 евро для электрички и 4,18 евро для дизельного поезда.  

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