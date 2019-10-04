С декабря поезда больше не будут останавливаться на восьми станциях

Как сообщила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне, новое расписание вступит в силу с декабря. Параллельно будут изменения в расписании движения автобусов, чтобы люди не остались без услуг общественного транспорта.

Речь идет о станциях Dendrārijs, Ozolsala, Baltezers, Silciems, Bāle, Brenguļi, Seda и Saule по направлению на Валку. На шести из этих станций среднее количество обслуживаемых на одном рейсе пассажиров составляет меньше одного.