С декабря поезда больше не будут останавливаться на восьми станциях

С декабря поезда больше не будут останавливаться на восьми маленьких станциях, где в среднем в одном рейсе обслуживается 0,2 - 2,6 пассажира, постановил сегодня Совет по общественному транспорту.
Как сообщила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне, новое расписание вступит в силу с декабря. Параллельно будут изменения в расписании движения автобусов, чтобы люди не остались без услуг общественного транспорта.
Речь идет о станциях Dendrārijs, Ozolsala, Baltezers, Silciems, Bāle, Brenguļi, Seda и Saule по направлению на Валку. На шести из этих станций среднее количество обслуживаемых на одном рейсе пассажиров составляет меньше одного.
Остановка поезда, открытие дверей, ожидание и возобновление движения занимают примерно 1,5 минуты, если речь идет об электричке, и 3 минуты в случае дизельного поезда. Затраты на одну остановку составляют 2,56 евро для электрички и 4,18 евро для дизельного поезда.