Левитс: латвийские школьники конкурентоспособны на европейском и мировом уровне

"Кто из вас принимал участие в олимпиадах по географии и математике - сколько процентов жителей мира живет в Латвии? 0,003%. И при этом у нас целая россыпь медалей, что, конечно, во много раз больше, чем статистическая вероятность получения медалей в Латвии", - сказал глава государства.