Левитс: латвийские школьники конкурентоспособны на европейском и мировом уровне

Латвийские школьники конкурентоспособны на европейском и мировом уровне, заявил президент Латвии Эгил Левитс, поздравляя учеников - победителей международных олимпиад по учебным предметам.
"Кто из вас принимал участие в олимпиадах по географии и математике - сколько процентов жителей мира живет в Латвии? 0,003%. И при этом у нас целая россыпь медалей, что, конечно, во много раз больше, чем статистическая вероятность получения медалей в Латвии", - сказал глава государства.
Он назвал достижения латвийских школьников на международных олимпиадах достижением и латвийской системы образования, которую мы, как правило, очень сильно критикуем.
"Мы, разумеется, не должны останавливаться и говорить, что достигли хорошего уровня и реформы больше не нужны, но в каждом случае нам нужно оценивать, чего мы действительно достигли в мире", - сказал президент.
Он поблагодарил школьников и учителей, добившихся успеха, добавив, что эти достижения не случайны и является результатом знаний.