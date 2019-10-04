Пт, 4.10.2019
Нужно обеспечить, чтобы до средней школы государственный язык был полностью освоен. Не может существовать дискриминирующая ситуация, когда у молодежи, растущей в латышской среде, есть преимущества по сравнению с теми, у кого эта возможность зависит от школы. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Левитс: латвийские школьники конкурентоспособны на европейском и мировом уровне

1

Эгил Левитс

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, VPK

Латвийские школьники конкурентоспособны на европейском и мировом уровне, заявил президент Латвии Эгил Левитс, поздравляя учеников - победителей международных олимпиад по учебным предметам.

"Кто из вас принимал участие в олимпиадах по географии и математике - сколько процентов жителей мира живет в Латвии? 0,003%. И при этом у нас целая россыпь медалей, что, конечно, во много раз больше, чем статистическая вероятность получения медалей в Латвии", - сказал глава государства. 

Он назвал достижения латвийских школьников на международных олимпиадах достижением и латвийской системы образования, которую мы, как правило, очень сильно критикуем. 

"Мы, разумеется, не должны останавливаться и говорить, что достигли хорошего уровня и реформы больше не нужны, но в каждом случае нам нужно оценивать, чего мы действительно достигли в мире", - сказал президент.

Он поблагодарил школьников и учителей, добившихся успеха, добавив, что эти достижения не случайны и является результатом знаний.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ