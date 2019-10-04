В Южной Корее мужчина признался в 14 убийствах, однако он не предстанет перед судом

В прошлом месяце полиция Южной Кореи сообщила, что, скорее всего, был идентифицирован мужчина, который виноват минимум в трех из десяти убийств, которые были сделаны во временной период с 1986 по 1991 год в Хвасоне (Южная Корея).

В пятницу, 4 октября, представитель полиции сообщил, что мужчина признался в девяти из 10 убийств. К тому же он признал свою вину ещё в пяти убийствах и 30 преступлениях сексуального характера.

Убийства совершил мужчина, которому уже больше 50-и лет, он уже находится в тюрьме, где проведёт всю оставшуюся жизнь, сказали в полиции. Мужчина отбывает пожизненное за изнасилование и убийство родственницы.

Мужчина избежит наказания, потому как в Корее срок давности за убийства, совершенные до 2007 года, составлял 15 лет. Положение отменили в 2015 году, срок давности по последнему убийству истек в апреле 2006 года.