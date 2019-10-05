Футбол с Владимиром Ивановым: "Валмиера" дирижирует досрочным чемпионством, но Лемаич будет против

Итак, очередной тур "Вирслиги" открывается матчем в Елгаве, где команда белорусского специалиста Олега Кубарева принимает на своем поле юрмальский "Спартак". Кажется, это единственная пара в нынешнем чемпионате, где как аксиома - непременная победа гостей. "Елгава" дважды обыгрывала "курортников" с одинаковым счетом 2:1 и в Каугури, и в Слоке. Впрочем, "Спартаку" тоже есть чем похвастаться: один раз и он брал верх, в своем самом успешном втором круге, в Елгаве разгромив соперника - 3:0.

По логике, в четвертом противостоянии этих команд преимущество должно быть на стороне спартаковцев, которым очки сейчас нужны как воздух, если они мечтают следующим летом нанести визит в Европу. Но и "Елгава" не собирается отступать, ведя заочный спор за шестое место с "Лиепаей".

Кстати, курземцы выйдут на поле в это же время, принимая на лиепайском стадионе "Даугава" аустайдера первенства "Метту". Здесь, кажется, не собираются сейчас искать нового главного тренера, уже третьего по счету в этом сезоне, после расстования с Александром Старковым, отложив эту задачу до лучших времен, то есть до следующего сезона.

"Лиепая" ФОТО: Mārtiņš Sīlis, FK Liepāja

Под руководством "временного управляющего" Марека Зунтнерса в прошлом туре лиепайчане сумели справиться на глазах у своих болельщиков с "Елгавой", теперь они дома будут принимать девятую команду "Вирслиги". Здесь пока что наблюдается так называемая "игра в одни ворота" - все три матча в нынешнем сезоне завершались в пользу курземцев (2:1, 2:1 и 3:2). Но что-то мне подсказывает, что рижане после холодного душа, который неделей ранее им устроила РФШ (поражение на стадионе "Аркадия" со счетом 1:6), команда Андриса Рихертса не собирается выбрасывать белый флаг.

Боюсь, что в этом матче хозяевам поля придется даже сложнее, нежели в предыдущей игре.

Далее 32-й тур продолжится матчами в Даугавпилсе и Валмиере. В первом случае не хватающая звезд с неба команда из Латгале встретится с "Вентспилсом", которому лишних проблем не нужно. На финише сезона не хочется ведь все время оборачиваться назад и все отчетливее чувствовать дыхание конкурентов. А посему можно не сомневаться - "желто-синие" едут в Даугавпилс только за тремя очками. Другие варианты вице-чемпионами страны просто не рассматриваются.

Фаворит в этом споре, разумеется, "Вентспилс", который в двух последних матчах с "Даугавпилсом" уверенно побеждал с одинаковым счетом 3:0. Нет никаких причин не верить тому, что эта традиция будет продолжена и на сей раз.