Футбол с Владимиром Ивановым: "Валмиера" дирижирует досрочным чемпионством, но Лемаич будет против

В чемпионате Латвии по футболу среди команд высшей лиги все внимание постепенно переключается на три команды, которые ведут отчаянную борьбу за место в еврокубковой зоне (топ-3). В этом плане 32-й тур, который, кстати, в Ригу так и не заглянет, потому как все четыре субботних матча проходят за пределами столицы, представляется неодназначным. "Вентспилс", "Спартак" и "Валмиера" постараются пройти его без потерь, при этом только последняя играет у себя дома. Впрочем, куда более знаковый момент касается лидеров - улетающей сегодня на Кипр "Риге" и РФШ. Да-да, речь идет о досрочном "золоте" и такой расклад вполне возможен.
Итак, очередной тур "Вирслиги" открывается матчем в Елгаве, где команда белорусского специалиста Олега Кубарева принимает на своем поле юрмальский "Спартак". Кажется, это единственная пара в нынешнем чемпионате, где как аксиома - непременная победа гостей. "Елгава" дважды обыгрывала "курортников" с одинаковым счетом 2:1 и в Каугури, и в Слоке. Впрочем, "Спартаку" тоже есть чем похвастаться: один раз и он брал верх, в своем самом успешном втором круге, в Елгаве разгромив соперника - 3:0.
По логике, в четвертом противостоянии этих команд преимущество должно быть на стороне спартаковцев, которым очки сейчас нужны как воздух, если они мечтают следующим летом нанести визит в Европу. Но и "Елгава" не собирается отступать, ведя заочный спор за шестое место с "Лиепаей".
Кстати, курземцы выйдут на поле в это же время, принимая на лиепайском стадионе "Даугава" аустайдера первенства "Метту". Здесь, кажется, не собираются сейчас искать нового главного тренера, уже третьего по счету в этом сезоне, после расстования с Александром Старковым, отложив эту задачу до лучших времен, то есть до следующего сезона.
Под руководством "временного управляющего" Марека Зунтнерса в прошлом туре лиепайчане сумели справиться на глазах у своих болельщиков с "Елгавой", теперь они дома будут принимать девятую команду "Вирслиги". Здесь пока что наблюдается так называемая "игра в одни ворота" - все три матча в нынешнем сезоне завершались в пользу курземцев (2:1, 2:1 и 3:2). Но что-то мне подсказывает, что рижане после холодного душа, который неделей ранее им устроила РФШ (поражение на стадионе "Аркадия" со счетом 1:6), команда Андриса Рихертса не собирается выбрасывать белый флаг.
Боюсь, что в этом матче хозяевам поля придется даже сложнее, нежели в предыдущей игре.
Далее 32-й тур продолжится матчами в Даугавпилсе и Валмиере. В первом случае не хватающая звезд с неба команда из Латгале встретится с "Вентспилсом", которому лишних проблем не нужно. На финише сезона не хочется ведь все время оборачиваться назад и все отчетливее чувствовать дыхание конкурентов. А посему можно не сомневаться - "желто-синие" едут в Даугавпилс только за тремя очками. Другие варианты вице-чемпионами страны просто не рассматриваются.
Фаворит в этом споре, разумеется, "Вентспилс", который в двух последних матчах с "Даугавпилсом" уверенно побеждал с одинаковым счетом 3:0. Нет никаких причин не верить тому, что эта традиция будет продолжена и на сей раз.
Наконец, "Валмиера" постарается не выбывать из еврокубковой гонки, ставя перед собой задачу взять очки в домашней встрече с РФШ. А попутно и решить вопрос со вторым подряд титулом "Риги". А это возможно (об этом чуть ниже). Если подопечным Тамаза Пертии удастся нейтрализовать Дарко Лемаича, набравшего отличный ход, то шансы у хозяев поля, по крайней мере на ничью, будут. Нет - тогда пиши пропало.
Сербский нападающий здорово проводит последние матчи, с 14 голами уверенно возглавляя список бомбардиров. И наверняка он захочет в субботу еще раз напомнить о себе. Между прочим, "Валмиера" дома в этом сезоне еще не обыгрывала столичный клуб (в первом круге - 0:2), зато один раз одерживала победу в гостях (1:0 во втором круге). Так что нужный опыт у идущей на пятом месте "Валмиеры" имеется.
Этот тур пропускает "Рига", которая уже отправилась на очередной тренировочный сбор на Кипр (с 5 по 15 октября "Рига" будет тренироваться в Пафосе) и уже оттуда будет следить за результатами. А следить придется внимательно, и конкретно за игрой в Валмиере. И вот почему.
Да, пока что "Ригу" рано короновать, хотя ей ничего и не угрожает - 60 очков в 28 матчах (у идущей следом РФШ 49 очков после 29 игр). Но получается такая история - если РФШ в Валмиере потеряет очки, то ответ на главный вопрос будет получен. Какой? "Рига" де-факто станет недосягаемой! Даже ничья РФШ в субботу не устраивает, только три очка (в случае ничейного исхода РФШ наберет 50 очков и ей останется провести три матча, то есть по-максимум она сможет набрать 59 баллов при нынешних 60-ти у "Риги"). Вот и выходит, что чемпионством у нас на данный момент дирижируют в Валмиере.
Далее в турнирной таблице еще более запутанная ситуация: у "Вентспилса" - 43 очка, у "Спартака" - 40 и "Валмиеры" - 38 (при этом "Вентспилс" провел на матч больше, нежели его конкуренты в борьбе за третью позицию). Так что и тут в октябре схватка намечается нешуточная.
Lielā futbola sestdiena jau rīt! ⚽⚽⚽#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/02vSEmlRCy— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 4, 2019