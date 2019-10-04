Видео: в Кенгарагсе по горячим следам поймали автоугонщика

В четверг, 3 октября, около 21:00 Рижская муниципальная полиция получила информацию о том, что в Кенгарагсе только что был украден серый автомобиль BMW X5. Примерно через час экипаж полиции заметил подходящее под описание авто. У мужчины, который находился за рулём, была интересная версия случившегося, однако очень скоро выяснилось, что задержанный оказался угонщиком. Об этом сообщает программа LNT Degpunktā.
Мужчина сначала отрицал, что украл машину. Сотрудникам полиции он рассказал, что выпил алкоголь в одном из баров, а когда решил отправиться домой договорился с одним из посетителей бара, что тот его отвезёт. Уже будучи в дороге в машине заметили экипаж полиции, заехали на стоянку и разбежались.
Только задержанный мужчина решил не убегать и заявил, что не он водил машину.
Вскоре на стоянку прибыли и работники Госполиции. Осмотрев видеозаписи, полицейские пришли к выводу, что задержанный виновен в преступлении.
Задержанный ранее попадал в поле зрения полиции. В настоящее время он во всём сознался и утверждает, что жалеет о содеянном. Однако это не меняет того факта, что ему грозит до пяти лет тюрьмы.