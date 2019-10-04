Видео: в Кенгарагсе по горячим следам поймали автоугонщика

В четверг, 3 октября, около 21:00 Рижская муниципальная полиция получила информацию о том, что в Кенгарагсе только что был украден серый автомобиль BMW X5. Примерно через час экипаж полиции заметил подходящее под описание авто. У мужчины, который находился за рулём, была интересная версия случившегося, однако очень скоро выяснилось, что задержанный оказался угонщиком. Об этом сообщает программа LNT Degpunktā.