💰 Наш первый счастливчик, ставший обладателем 1000000 рублей от компании @winlineru! Он просто вышел и забил с ПЕРВОЙ попытки - поздравим его дружно в комментариях под постом 👇🏻 #winlineбросокнамиллион #ХимкиМаккаби

A post shared by Баскетбольный Клуб «Химки» (@khimkibasket) on Oct 3, 2019 at 12:47pm PDT