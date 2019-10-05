Самые опасные разлучницы по знаку Зодиака

Увы, но в жизни нет ничего постоянного. Неизвестно, какими поначалу счастливые отношения будут через год, особенно если в историю любви вмешается опытная разлучница, единственная цель которой - отбить мужчину. В жизни нужно быть готовыми ко всему, а потому стоит знать, кого из представительниц зодиакального круга астрологи считают самыми опасными разлучницами. Кто предупрежден, тот - вооружен.

5-е место - Рак

У скромных и нежных женщин-Раков есть своя темная сторона - они уводят чужих мужчин, причем так искусно и незаметно, что даже придраться не к чему.

Мимолетный флирт, затем - симпатия, дружба, а там и до любви недалеко. Тактика элементарна: нежность, забота, обаяние, умение очаровать и немного терпения.

4-е место - Близнецы

Женщины-Близнецы - самые милые, обаятельные и добрые, но это только на первый взгляд. Они интеллектуально развиты, умеют общаться с кем угодно и на любые темы. Однако это двуличные натуры, которые легко говорят об одном, а делают совершенно другое.

Решив отбить мужчину, они могут сдружиться с соперницей, пытаясь помочь ей улучшить отношения. Но итог всегда один: войдя в доверие, Близнецы уводят любимого за собой.

3-е место - Весы

Женщины-Весы действуют хитро. Поставив цель заполучить мужчину, они начинают активно дружить с конкуренткой, его женщиной. Такие дамы случайно приходят в гости, когда те оба дома, просят небольшой помощи и тайно манипулируют.

Весам хватит пяти минут наедине с мужчиной, чтобы "случайно" проговориться обо всех ошибках и недостатках соперницы, выдать ее секреты и намекнуть, что она его просто использует.

2-е место - Скорпион

Женщины-Скорпионы - настоящие волчицы в овечьей шкуре. Беспощадные, хитрые и коварные, но такие понимающие и обаятельные. Они всегда излучают притягательную энергетику, а уж если решили влюбить в себя мужчину, то будут просто неотразимыми.

Скорпионы женят на себе любого, поэтому никогда не набиваются в подруги к конкуренткам, а сразу предпочитают переходить в наступление. И нет никаких шансов спастись от их плена.

1-е место - Овен

Женщины-Овны в поисках любви - ракеты, летящие к цели. Их целеустремленности можно позавидовать, и, как вы понимаете, они достигают своих целей. Овны ничего не строят из себя и ничего не скрывают: они будут флиртовать с мужчиной при его же женщине, а потом окажется, что "вы все неправильно поняли".

Неделю назад мужчина выпил с женщиной-Овном чашечку кофе, вчера подбросил ее до дома (ну ведь по пути было), а сегодня... Сегодня это уже ее мужчина.