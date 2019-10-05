Флирт в Tinder и поддельный сайт: как StratCom НАТО проверял солдат в Латвии

Латвийские леса недалеко от границы с Россией. Тысячи солдат с различных стран НАТО проходят там обучение и обеспечивают военное присутствие НАТО в Восточной Европе.

Маневры летом 2018 года продолжались несколько дней, однако в свободные моменты солдаты проводили время, погрузившись в свои смартфоны. Некоторые из них наткнулись на профессионально оформленную страницу, которую их коллеги якобы создали как форум для переписки военных. Солдаты начали там обсуждать различные темы: службу, условия жизни, жизнь в целом. Некоторые даже заказали на сайте футболки, указав свой домашний адрес.

В популярном приложении для знакомств Tinder некоторые солдаты переписывались с некой женщиной и слали ей фотографии, на которых видны в форме. В один вечер двое из них договорились о встрече с женщиной и оставили свои посты.

Как сайт, так и профиль Tinder были ловушками, установленными экспертами НАТО. Их цель - проверить "слабые пункты". Солдат побуждали раскрывать свой домашний адрес, слать фотографии с маневров и покидать свой пост. Это удалось, даже без особых усилий.

Киберэкспертам НАТО результаты этого эксперимента сигнализировали, что проблемы эти нужно решать, пока недружественная сила не попробовала использовать ситуацию себе во благо. Как гарантировать, что открытая самими солдатами и информация не будет использована, чтобы шантажировать их?

Директор StratCom Янис Сартс отмечает - стратегии нужны и для пока что малоизведанных виртуальных войн. Эксперимент показал, что виртуальные нападения не всегда технологически сложны.

Виртуальные войны

Раньше пропагандисты и "сотрясатели воздуха" в рядах противника печатали листовки, вводили в заблуждение журналистов и фильтровали своих агентов. В наши дни остается лишь посвятить пару минут тому, чтобы создать форум на специфичном интернет-форме.

Все актуальнее становится виртуальная борьба против так называемого "суверенитета интерпретации" или вопроса: какая из версий правдива?

К примеру, в 2017 году в Литве с помощью социальных сетей и цепочки электронной почты распространялись слухи, что солдаты НАТО из Германии изнасиловали там 17-летнюю девочку. Хоть правительство Литвы и пояснило, что это не правда, слухи продолжились. У многих были подозрения, что причину слухов стоит искать в России.

"Введение в заблуждение и ложь распространяются быстрее, чем раньше", - предупредил Сартс.

Дезинформация такого вида считается частью гибридной войны - но этот прием содержит секретную и открытую, конвенциональную и неконвенциональную, военную и невоенную деятельность всех видов. В наши дни в конфликтах нередко сложно даже провести четкую границу между миром и военным положением.

Форумы, соцсети, дискуссии в интернете

Канцлер Германии Ангела Меркель в феврале прошлого года, открывая главный слет Федеральной разведки Германии, указала, что большую часть фальшивых новостей создает государственная пропаганда. Сартс указал, что Россия в этом плане активнее всего.

Такую тактику могут использовать не только правительства стран, но и различные движения и преступные группировки. К примеру, организации исламских радикалов систематически распространяют фальшивые новости.

Эксперты НАТО в Риге обращают большое внимание на интернет-форумы и дискуссии в виртуальной среде. Если в очень короткий период времени публикуется большое количество комментариев и гиперссылок, очень возможно, что профиль - бот, а не реальный человек. Если с аккаунта комментируется очень много тем, к примеру, выборы в Бразилии и Латвийская футбольная лига, это могли быть разные люди.

Внимание обращают и на фотографии, которые используют подозрительные аккаунты в соцсетях.

Сомнительные активности в интернете не всегда проводятся в интернете государств; нередко за ними стоят и коммерческие интересы. Подсчеты свидетельствуют, что только в России около 300 предприятий, которые торгуют "лайками" и подписчиками в соцсетях. Чаще всего у них коммерческий мотив, скажем, привлекают внимание к новому ресторану или инфлюэнсеру.

Базируемый в Риге StratCom только исследует и документирует информационную войну. Его цель - не бороться с этим.

ВХельсинки находится Европейский центр передового опыта по борьбе с гибридной войной или Hybrid CoE, в активностях которого участвуют 26 стран. Аналитик центра, литовец Витаутас Керсанскас исследует, как можно реагировать на нападения пропаганды. Можно ли создать самим встречные кампании, применить санкции или привлечь секретные службы?