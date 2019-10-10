Экс-чемпион UFC вытащил глаз в прямом эфире и лишил ведущего дара речи

В 2013 году Биспинг провёл бой с Витором Белфортом. Поединок завершился победой Белфорта, который отправил Биспинга в нокаут. Правда, последствия этого боя оказались гораздо серьёзнее.

После боя Биспинг перенёс операцию на глазу. Никто не сомневался в том, что у Биспинга после этого были проблемы со зрением, но мало кто подозревал, что последние годы своей карьеры англичанин провёл полуслепым.

Во время подкаста ведущий спросил Биспинга, почему он постоянно появляется на публике в чёрных очках.

"Вот почему я всё время ходил в этих чёртовых очках, малыш!", - сказал Биспинг и достал протез глазного яблока.

Michael Bisping has a fake eye, making it that more impressive that he was able to see the Title. pic.twitter.com/dlFxko7kZk — MMA Roasted (@MMARoasted) 3 октября 2019 г.

Спортсмен признался, что после 2013 года его правый глаз практически ничего не видел и он испытывал серьёзные трудности на медкомиссиях и часто едва укладывался в нормативы. "Бывали дни, когда я что-то видел этим глазом, а бывало, что не видел абсолютно ничего", - добавил Биспинг.

"Люди спрашивали меня, как я мог выступать с одним глазом? С чертовски большими проблемами. Вот так я выступал!", - смеясь добавил 40-летний боец.