Подсчитано, сколько человек может убить ядерная война между Индией и Пакистаном

В исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances, ученые пытались выяснить, насколько катастрофичной была бы ядерная война между двумя нациями. Авторы исследования также предупредили, что дополнительно к более 100 миллионам жертв, которые погибнут сразу, позднее умрет значительно больше человек. Подсчитано, что после ядерной войны на 20-25% сократится глобальная вегетация, в результате чего начнется массовый голод и разрушение экосистем.

"Ядерное оружие есть у девяти стран мира, но Пакистан и Индия - единственные страны, которые быстро увеличивают свой ядерный арсенал. Принимая во внимание давление между странами - особенно в связи с Кашмиром - было важно выяснить, каковыми бы были последствия ядерной войны", - прокомментировал ученый Алан Робок.

Подсчеты Робока базируются на потенциальном сценарии войны в 2025 году, когда в арсенале обоих стран может быть 400-500 единиц ядерного оружия. Сила взрыва каждой ядерной боеголовки составляет от 15 килотонн (эквивалент 15 тысяч тонн TNT или то же самое, что атомная бомба, которую в 1945 году сбросили на Хиросиму американцы) до нескольких сотен килотонн. Самое сильное известное ядерное оружие в наши дни - это так называемая Царь-бомба, сила взрыва которой составляет 50 мегатонн.

Если Индия во время конфликта активизирует 100 единиц стратегического ядерного оружия, а Пакистан 150, то сразу погибнут от 50 до 125 миллионов человек. Число жертв зависит от величины ядерного оружия.

Ясно, что после такой ядерной войны начнется затяжной голод, так как взрывы приведут к пожарам, которые выкинут в атмосферу от 16 до 35 миллионов тонн пепла. Этот пепел впитает солнечную радиацию и согреет воздух. Это в свою очередь позволит дыму подняться выше и заблокировать солнечный свет. В результате, начнется ядерная зима, когда средняя температура воздуха драматически понижается.