У Латвии будет своя Грета? Школьница Аустра на телевидении говорила об изменениях климата

Во всем мире сотни тысяч людей выходят на протесты против изменений климата. Начала эти протесты шведская школьница Грета Тунберг. На прошлой неделе, 21 сентября, Грета выступила на саммите ООН по климату в Нью-Йорке, обвинив мировых лидеров в том, что они заботятся не о будущем, а о деньгах.

Школьница Аустра - активная участница этих протестов в Латвии. Девочка принимает участие в протестах, так как считает, что необходимо действовать, чтобы привлечь внимание людей к изменениям климата.

"Нам нужно привлечь внимание, чтобы политики, которые сидят в больших креслах, начали что-то делать", - сказала Аустра.

Девочка рассказала, что среди ее сверстников много единомышленников, однако по-прежнему есть много людей, которые не хотят ничего слышать о научных исследованиях. "Мне очень жаль всех этих людей, так как исследования перед глазами. Им, кажется, лучше просто не привлекать внимания", - отметила Аустра.

"Тем, кто не верит, что всем нужно измениться, каждому, кому все равно, я адресую свой протест и свою борьбу", - пояснила Аустра.

Девочка считает, что одна из причин, почему жители Латвии не так сильно тревожатся по поводу климатических изменений, потому что не испытывают это каждый день.

Участники дискуссии называют и другие причины. Профессор Рижского университета СТрадиня, декан факультета коммуникации Андра Рожукалне рассказала, что климат не был достаточно большим вопросом в дискурсе общества. Руководитель Латвийского объединения велосипедистов Виестр Силениекс и председатель правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака говорят о том, что в вопросе окружающей среды очень важные факторы - уровень образования и финансовая обеспеченность.