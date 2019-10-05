Сб, 5.10.2019
От 3 до 5% от общего количества похороненного на полигоне мусора - текстильные отходы. Количество импортируемой одежды не уменьшается, и это означает, что через три-пять лет "Латвия утонет в старых тряпках". Эвия Хаука, журналист TVNET

В Риге в пожаре погиб человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В результате пожара в Риге прошедшей ночью погиб один человек, еще один пострадал, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.

Вызов в жилой дом в Риге, откуда шел дым, пожарные получили в 00.18. На месте происшествия было установлено, что в одной из квартир горят диван и бытовые вещи площадью пять квадратных метров.

Пожарные вынесли из заполненной дымом квартиры двух человек и передали их медикам скорой помощи, но одного спасти не удалось.

До прибытия VUGD собственными силами из дома эвакуировались 10 человек, пожарные эвакуировали еще четырех. В 1.57 пожар был ликвидирован.

В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 59 человек, в том числе трое несовершеннолетних, а еще 210 человек пострадали.

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