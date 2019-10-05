В Риге в пожаре погиб человек

В результате пожара в Риге прошедшей ночью погиб один человек, еще один пострадал, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.
Вызов в жилой дом в Риге, откуда шел дым, пожарные получили в 00.18. На месте происшествия было установлено, что в одной из квартир горят диван и бытовые вещи площадью пять квадратных метров.
Пожарные вынесли из заполненной дымом квартиры двух человек и передали их медикам скорой помощи, но одного спасти не удалось.
До прибытия VUGD собственными силами из дома эвакуировались 10 человек, пожарные эвакуировали еще четырех. В 1.57 пожар был ликвидирован.
В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 59 человек, в том числе трое несовершеннолетних, а еще 210 человек пострадали.