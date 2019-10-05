Родриго Аболс: Когда заговорил по-русски, Бобровский смотрел на меня большими глазами
Когда весной в самом начале чемпионата мира по хоккею нападающий сборной Латвии Родриго Аболс сломал палец, он и подумать не мог, что через пару дней через незнакомого агента получит предложение договора от клуба НХЛ "Флорида Пантерз". События развивались быстро, и лето Родриго встретил уже как хоккеист системы "Пантерз". Путь к своей мечте ему сначала придется начать с фрам-клуба в АХЛ. Портал TVNET побеседовал с, возможно, лучшим на данный момент центральным нападающим Латвии.
TVNET: Родриго, расскажи, как сейчас проходят твои будни?
Родриго Аболс: Сейчас живу в гостинице, которая находится на расстоянии прогулки от холла в Спрингфилде. До холла примерно три минуты. Город еще так хорошо осмотреть не удалось.
TVNET: У многих латышей, возможно, услышав название города, первая ассоциация возникает с мультфильмом "Симпсоны".
Р.Аболс: Думаю, в США минимум 20 Спрингфилдов! (смеется) Это довольно маленький город. Совсем не так плохо, как многие перед приездом меня пугали. Говорили, что совершенно нечего делать. Это не так. Недавно построено огромное казино, привлекающее туристов. Меня это не увлекает. Может быть, на обед туда можно зайти. Здесь есть зал славы баскетболистов. Можно найти, что делать в свободное время.
TVNET: В каком холле играет команда Спрингфилда?
Р.Аболс: Холл довольно нормальный. Примерно 5000 мест. Интересен факт, что делю холл с Янисом Яксом. Его колледж на расстоянии десяти минут. Они играют и тренируются в нашем холле.
TVNET: Ты начал свой профессиональный путь в Северной Америке, нацелившись на НХЛ. Расскажи, каким было твое видение перед поездкой в США?
Р.Аболс: Уже тогда, когда подписал договор, знал, что сразу попасть в НХЛ из Европы может только огромный талант или большой мастер. Знал, что придется играть в АХЛ. Лагерь "Пантерз" провел солидно, и тренеры похвалили. Конечно, есть несколько эпизодов, которые бы хотел повторить, чтобы исправить ошибки. Тяжелый и интенсивный лагерь. Некоторые говорят, что самый тяжелый за последние года. Таков стиль работы нового главного тренера Джоэла Квенвила. Хочет, чтобы тренировки были интенсивными, приближенными к игровым ситуациям.
TVNET: Как ты чувствуешь себя среди незнакомых лиц? Пытаешься быть дружественным, полезный или остаться в памяти тренеров, не уделяя внимания созданию отношений с конкурентами?
Р.Аболс: Конечно, стараюсь быть дружественным и любезным. Нет такого, что нужно стоять в стороне и всех бояться. Поговорил и с парнями с большой команды. Мой плюс в том, что я говорю по-русски. Говорил с Александром Барковым, Евгением Дадоновым, Денисом Малгиным. Они меня пригласили на ужин. Если бы не говорил по-русски, этого бы, возможно, не произошло. Они взяли меня под свое крыло. Было интересно поговорить.
TVNET: У тебя возникал какой-то курьезный эпизод, в котором приходилось извиняться перед вратарем Сергеем Бобровским. Расскажи об этом!
Р.Аболс: Ничего такого там не было! Бежал в дальний угол, пытался "оторваться". Трое соперников одновременно толкнули сзади, поэтому упал на Бобровского. Тогда он еще не знал, что я говорю по-русски. На русском языке спросил его, все ли в порядке. Он посмотрел на меня большими глазами, но сказал, что все хорошо. После тренировки еще раз спросил, действительно ли я говорю по-русски.
TVNET: В какой-то момент это может тебе как-то помочь, потому что отношения между представителями различных национальностей в клубах НХЛ очень важны.
Р.Аболс: Возможно. У каждого свой комфорт. Компания, в которой чувствуешь себя удобнее всего. И американцы разделяются на группки, когда идут вместе обедать. У нас эта группа такая смешная. Барков теоретически финн, Дадонов - россиянин, Малгин - швейцарец, а я латыш. Просто все умеем говорить по-русски.
TVNET: Удалось ли поговорить с главным тренером "Пантерз" или его помощниками?
Р.Аболс: С главным тренером особо не вышло. С помощниками немного больше. Когда был отправлен в АХЛ, тренерский корпус вызвал к себе в кабинет. Сказали, что был хороший лагерь, но в АХЛ нужно поработать над скоростью на маленькой площадке. Сам я чувствую, что немного отвлекся и выпал. Общая культура меняется не только в команде "Пантерз", но и в клубе АХЛ. Их интересует, чтобы ты стал лучшим игроком и человеком. Они инвестируют, чтобы игроки получали вызов наверх.
TVNET: Какое настроение в комаде АХЛ "Тандербердз"? Как в классическом фарм-клубе - каждый сам за себя?
Р.Аболс: Тренеры часто говорят: нужно играть как команде. Понятно, что игроки с двусторонними контрактами хотят дождаться вызова в НХЛ, но тренеры повторяют, что в клубе есть и те, кого может быть никогда не вызовут. АХЛ - это уже их НХЛ. Поэтому нам нужно бороться и за них, играть всем вместе. Не хожу в холл со склоненной головой, что уже сейчас не остался во Флориде. Иду и работаю, чтобы получить возможность. Надеюсь, получится как в Швеции. Там сначала играл в Шведской АХЛ, но потом попал в главную команду, где хорошо себя показал. В АХЛ освоюсь с североамериканским хоккеем, буду более уверен в себе.
TVNET: Ты играл в канадских юниорских лигах. Можно подумать, что полученный там опыт на маленьком льду тебе сейчас очень пригодится. Это так?
Р.Аболс: Это вообще нельзя сравнивать. В Квебекской юниорской лиге был такой детский хоккей, без системы. Каждый только пытался набрать по-возможности больше очков. Несчитанное число примеров, когда игрок за сезон набирал 90 очков в лиге Квебека, а потом вообще нигде не игра. Просто человек умеет набирать очки, но не умеет играть в системный хоккей. В НХЛ и АХЛ голы забивают самые мастеровитые. Те, кто может использовать то, как противник теряет позицию.
TVNET: Какой ныне твой план на жизнь в Спрингфилде? Как надолго останешься в гостинице?
Р.Аболс: Жена недавно прилетела в Спрингфилд, сейчас вместе живем в гостинице. Нужно дождаться письма с клуба, что они рассчитались со мной, и смогу искать квартиру.
TVNET: Ты уже можешь сделать вывод о примерном уровне в АХЛ?
Р.Аболс: Пока сложно это сказать. К примеру, в высшей лиге Швеции большинство - зрелые профессионалы. Здесь же много таких, которые играют свой первый профессиональный сезон - из юниоров или колледжа.
TVNET: Как ты проводишь свободное время в Спрингфилде после тренировок?
Р.Аболс: Сейчас я немного увлекся американским футболом. Летом моей новой стихией был гольф. Сейчас могу следить за большими турнирами. Включил канал гольфа и наслаждаюсь. Года три меня пытались вовлечь в этот вид спорта. Летом попробовал, а на следующий день уже заказал себе комплект клюшек.