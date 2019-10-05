Родриго Аболс: Когда заговорил по-русски, Бобровский смотрел на меня большими глазами

TVNET: В какой-то момент это может тебе как-то помочь, потому что отношения между представителями различных национальностей в клубах НХЛ очень важны.

Р.Аболс: Возможно. У каждого свой комфорт. Компания, в которой чувствуешь себя удобнее всего. И американцы разделяются на группки, когда идут вместе обедать. У нас эта группа такая смешная. Барков теоретически финн, Дадонов - россиянин, Малгин - швейцарец, а я латыш. Просто все умеем говорить по-русски.

TVNET: Удалось ли поговорить с главным тренером "Пантерз" или его помощниками?

Р.Аболс: С главным тренером особо не вышло. С помощниками немного больше. Когда был отправлен в АХЛ, тренерский корпус вызвал к себе в кабинет. Сказали, что был хороший лагерь, но в АХЛ нужно поработать над скоростью на маленькой площадке. Сам я чувствую, что немного отвлекся и выпал. Общая культура меняется не только в команде "Пантерз", но и в клубе АХЛ. Их интересует, чтобы ты стал лучшим игроком и человеком. Они инвестируют, чтобы игроки получали вызов наверх.

TVNET: Какое настроение в комаде АХЛ "Тандербердз"? Как в классическом фарм-клубе - каждый сам за себя?

Р.Аболс: Тренеры часто говорят: нужно играть как команде. Понятно, что игроки с двусторонними контрактами хотят дождаться вызова в НХЛ, но тренеры повторяют, что в клубе есть и те, кого может быть никогда не вызовут. АХЛ - это уже их НХЛ. Поэтому нам нужно бороться и за них, играть всем вместе. Не хожу в холл со склоненной головой, что уже сейчас не остался во Флориде. Иду и работаю, чтобы получить возможность. Надеюсь, получится как в Швеции. Там сначала играл в Шведской АХЛ, но потом попал в главную команду, где хорошо себя показал. В АХЛ освоюсь с североамериканским хоккеем, буду более уверен в себе.

TVNET: Ты играл в канадских юниорских лигах. Можно подумать, что полученный там опыт на маленьком льду тебе сейчас очень пригодится. Это так?

Р.Аболс: Это вообще нельзя сравнивать. В Квебекской юниорской лиге был такой детский хоккей, без системы. Каждый только пытался набрать по-возможности больше очков. Несчитанное число примеров, когда игрок за сезон набирал 90 очков в лиге Квебека, а потом вообще нигде не игра. Просто человек умеет набирать очки, но не умеет играть в системный хоккей. В НХЛ и АХЛ голы забивают самые мастеровитые. Те, кто может использовать то, как противник теряет позицию.

TVNET: Какой ныне твой план на жизнь в Спрингфилде? Как надолго останешься в гостинице?

Р.Аболс: Жена недавно прилетела в Спрингфилд, сейчас вместе живем в гостинице. Нужно дождаться письма с клуба, что они рассчитались со мной, и смогу искать квартиру.

TVNET: Ты уже можешь сделать вывод о примерном уровне в АХЛ?

Р.Аболс: Пока сложно это сказать. К примеру, в высшей лиге Швеции большинство - зрелые профессионалы. Здесь же много таких, которые играют свой первый профессиональный сезон - из юниоров или колледжа.

TVNET: Как ты проводишь свободное время в Спрингфилде после тренировок?