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"Не кричала, отключилась и все": в Пурвциемсе машина тяжело травмировала велосипедистку
В пятницу, 4 октября, медики и спасательная служба получили вызов о происшествии на улице Илукстес в Пурвциемсе, где велосипедистка на пешеходном переходе попала под колеса автомобиля, сообщает Degpunktā.
На месте происшествия врачам сразу стало ясно, что ситуация более чем серьезная. Пострадавшая - женщина в возрасте около 40 лет - лежала на асфальте в луже крови. Врачи начали оказывать раненой первую помощь и вызвали подкрепление - бригаду врачей-специалистов.
"В первой бригаде скорой помощи приехали молодые медики. После этого вторая бригада с носилками и аппаратурой, реанимировали пострадавшую на земле", - рассказала свидетель ДТП Лида.
На месте происшествия остался и автомобиль марки Honda, сбивший велосипедистку. В результате столкновения у машины деформировалась защита двигателя, а лобовое стекло превратилось в паутину. Сидевшие в машине до конца не поняли, как пострадавшая оказалась на дороге и почему не остановилась перед регулируемым пешеходном переходе.
Скорее всего, объективно реконструировать обстоятельства произошедшего можно будет только найдя свидетеля, который видел момент столкновения. Следствию пригодятся и записи с видеорегистраторов проезжавших мимо машин.
"Удар был основательный. Была скорость. Отсюда и до квартир все было слышно... Нет, не кричала, отключилась и все. Мы после этого не смотрели", - рассказала свидетель Лида.
Медики оценили состояние здоровья пострадавшей как очень тяжелое. Женщина получила повреждения внутренних органов и серьезные травмы нескольких частей тела. Врачи продолжают борьбу за ее жизнь.