Сотни людей участвуют в дне здорового образа жизни в Верманском парке

В субботу сотни людей приняли участие в мероприятиях дня здорового образа жизни в Верманском парке.
Люди старшего и пожилого возраста в основном используют возможность бесплатно определить уровень холестерина и глюкозы в крови и получить рекомендации специалистов, а дети активно проводят досуг - развлекаются на надувных аттракционах и катаются на скейтбордах.
Посетителям парка предлагаются и другие спортивные и активные занятия, а также лекции о здоровом образе жизни.
В рамках дня здорового образа жизни можно принять участие в различных мастер-классах, соревнованиях, конкурсах и др.