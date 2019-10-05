Сб, 5.10.2019
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Сотни людей участвуют в дне здорового образа жизни в Верманском парке

День здорового образа жизни в Верманском саду

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу сотни людей приняли участие в мероприятиях дня здорового образа жизни в Верманском парке. 

Люди старшего и пожилого возраста в основном используют возможность бесплатно определить уровень холестерина и глюкозы в крови и получить рекомендации специалистов, а дети активно проводят досуг - развлекаются на надувных аттракционах и катаются на скейтбордах.

Посетителям парка предлагаются и другие спортивные и активные занятия, а также лекции о здоровом образе жизни.

В рамках дня здорового образа жизни можно принять участие в различных мастер-классах, соревнованиях, конкурсах и др.

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