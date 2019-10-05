Полиция просит о помощи: в Риге без вести пропала 16-летняя девушка

Управление криминальной полиции Госполиции Рижского региона разыскивает без вести пропавшую Синдию Зукуте 2003 года рождения.
Синтия не информировала о своем местонахождении со 2 октября. Она, возможно, находится в округе Юглы или Вецмилгрависа.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, темно-коричневые волосы до плеч. Была одета в черную куртку, синие джины, кепку Nike, бело-красный шарф с красным и черным орнаментом. На ногах были розово-фиолетовые кроссовки, с собой был розовый рюкзак.
Госполиция призывает посмотреть на фотографию Синтии и отозваться всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номерам телефона 67086000, 20269017 или 110.