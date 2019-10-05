Сб, 5.10.2019
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Сюрприз превратился в трагедию: в США мужчина по ошибке застрелил своего зятя

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Мужчина из Норвегии отправился в США, чтобы сделать тестю сюрприз в день рождения. Однако, когда зять выскочил из кустов, тесть по ошибке его застрелил, сообщают американские СМИ.

37-летний Кристофер Берган прибыл к дверям 61-летнего Ричарда Дениса вечером во вторник, 1 октября, и начал в них стучать. Не зная, кто стоит за дверью, Денис послал стучавшего подальше, рассказал шериф округа Боб Джонсон. Вскоре после полуночи кто-то постучал опять, на этот раз в задние двери.

Денис включил свет и вышел на улицу.

В этот момент из кустов выпрыгнул Берган, который только приехал с родной Норвегии. Перепуганный Денис сделал выстрел, попал зятю в сердце и убил его.

"В ходе следствия оказалось, что произошедшее - случайность", - сказал шериф. "Это очень грустный случай".

Осознав, что произошло, Денис связался с чрезвычайными службами и попытался остановить кровотечение. Друг Бергана, который привез его из аэропорта, стал свидетелем происшедшего.

Джонсон подтвердил, что когда стражи порядка прибыли на место происшествия, оба мужчины пытались помочь Бергану.

Обвинения в связи с произошедшим выдвинуты не были.

Исследовательский центр Giffords Law Center выяснил, что ежегодно около 36 000 американцев погибают от огнестрельных ранений. Примерно 487 из этих случаев произошли по случайности.

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