Сюрприз превратился в трагедию: в США мужчина по ошибке застрелил своего зятя

37-летний Кристофер Берган прибыл к дверям 61-летнего Ричарда Дениса вечером во вторник, 1 октября, и начал в них стучать. Не зная, кто стоит за дверью, Денис послал стучавшего подальше, рассказал шериф округа Боб Джонсон. Вскоре после полуночи кто-то постучал опять, на этот раз в задние двери.

Денис включил свет и вышел на улицу.

В этот момент из кустов выпрыгнул Берган, который только приехал с родной Норвегии. Перепуганный Денис сделал выстрел, попал зятю в сердце и убил его.

"В ходе следствия оказалось, что произошедшее - случайность", - сказал шериф. "Это очень грустный случай".

Осознав, что произошло, Денис связался с чрезвычайными службами и попытался остановить кровотечение. Друг Бергана, который привез его из аэропорта, стал свидетелем происшедшего.

Джонсон подтвердил, что когда стражи порядка прибыли на место происшествия, оба мужчины пытались помочь Бергану.

Обвинения в связи с произошедшим выдвинуты не были.