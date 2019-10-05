"Лечился боярышником": уволен полицейский, пришедший на работу пьяным

В нем указано, что уже бывший полицейский прибыл на работу в таком состоянии, что у коллег появились подозрения в алкогольном опьянении, была проведена проверка концентрации алкоголя в выдохе. В ходе первой проверки алкометр показал 1,48 промилле, а в ходе проверки, проведенной через 16 минут, уже 1,59 промилле.

Проверки были проведены в 8 и 8:16 утра.

После проверки на алкоголь мужчина самовольно ушел домой, а позднее позвонил на работу, чтобы проинформировать, что оформил больничный.

Было начато дисциплинарное дело, на котором мужчина пояснил, что предыдущей ночью ему стало плохо - болело в районе сердца, повысилось давление, поэтому он решил принять спиртосодержащее лекарство, в частности, "Кровалол" и настойку боярышника. По мнению мужчины, эти обстоятельства объясняют присутствие алкоголя в его выдохе. В свою очередь после проверки на алкоголь его состояние здоровья ухудшилось еще больше, и, чтобы не вызывать скорую помощь на рабочее место, он пошел к семейному врачу, который поместил его на лечение в стационар.

В решении суда указано, что, отвечая на просьбу полиции предоставить мнение, Даугавпилсская региональная больница указала, что если употреблять спиртосодержащие настойки с медицинской целью, то алкометр реагирует на наличие спирта в полости рта, и в этом случае показатели обычно не превышают 0,1-0,4 промилле.

Больница признала, что может допустить, что в отдельных случаях показатели могут быть больше, но через 15 минут концентрация спирта резко снижается и эти показатели могут быть вплоть до 0 промилле.

Больница отмечает, что в описанном случае изменения в концентрации свидетельствуют об употреблении большого количества настойки, если употреблялась действительно она.