Футбольный клуб "Тукумс 2000" пробился в Высшую лигу

"Тукумс 2000" в гостях обыграл команду "Смилтене/ДЮСШ" со счётом 4:1 и за пять туров до конца турнира обеспечил себе путёвку в Высшую лигу в следующем сезоне.

Голами в составе победителей отметились Томс Аизгравис, Эйнар Блумерс, Павел Михадюк и французский футболист Терренс Муимба. Единственный мяч в составе хозяев забил Ральф Апситис.