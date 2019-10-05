Футбольный клуб "Тукумс 2000" пробился в Высшую лигу

В субботу, 5 октября, футбольный клуб "Тукумс 2000" из Первой лиги одержал победу над прямым конкурентом и обеспечил себе путёвку в "Вирслигу".
"Тукумс 2000" в гостях обыграл команду "Смилтене/ДЮСШ" со счётом 4:1 и за пять туров до конца турнира обеспечил себе путёвку в Высшую лигу в следующем сезоне.
Голами в составе победителей отметились Томс Аизгравис, Эйнар Блумерс, Павел Михадюк и французский футболист Терренс Муимба. Единственный мяч в составе хозяев забил Ральф Апситис.
Команда из Тукумса набрала 62 очка в 22 матчах и стала недосягаемой для конкурентов. В активе "Смилтене/ДЮСШ" 44 очка и они пока сохранили второе место в турнирной таблице, правда, рижская команда "Супер Нова" отстаёт всего на одно очков.