Семья енотов попыталась "влезть в кадр" во время свадебной фотосессии

Пара молодых отмечала свадьбу в Сан-Франциско, где и проходила фотосессии. Фотограф Кэтрин Уайт сообщила о "моделях" в своем аккаунте в Facebook.

"Каждая часть их дня была идеальной, но точно были и особо яркие моменты", - написала фотограф. "К примеру, когда снимали портреты, к нам присоединилась дружная семья енотов".

Уайт признает, что сначала немного испугалась, так как еноты могут быть агрессивными и обычно активны ночью. Сначала фотограф призвала пару быть осторожной, однако живущие в городе еноты очевидно привыкли к людям, поэтому вели себя спокойно.