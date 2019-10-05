"Кривой" закон в Эстонии: рожающие стрельцов и козерогов должны будут доплатить государству

"В компетенции акушерки – определить предполагаемую дату родов, которая берется за основу при расчете начала отпуска по беременности и родам. Акушерка не может изменить дату родов, которая берется за основу расчета", - пояснила Махла.

Она добавила, что, если беременная женщина сама посоветовалась с юристом, который дал ей рекомендации, акушерка может повлиять лишь на дату начала отпуска по беременности и родам, которая может быть за 30-70 дней до предполагаемой даты родов или позже, если женщина сознательно того хочет. Если же женщина уйдет в декрет позже, чем через 30 дней до ПДР, то, в свою очередь, уменьшится ее компенсация по рождению.

Кроме того, игра в промежутке 30-70 дней не всегда возможна. По словам главы женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пирет Веэрус, дата выхода в декрет зависит, прежде всего, от здоровья беременной, состояния плода и характера работы женщины. Беременность проходит у всех по-разному, и, если по состоянию женщины или ребенка у женщины возникнет потребность остаться дома ранее 70 дней до ПДР, очевидно, подоходный налог – последнее, о чем она думает.

Тактика затягивания поможет

По словам Кюннапаса, сейчас для женщин, которым предстоит родить в конце года, нет хороших и четких решений. Но беременная может попросить, чтобы с выплатой ей компенсации по рождению подождали.

Компенсацию выплачивает Больничная касса, которая переводит ее на счет женщины за один раз, когда работодатель женщины утвердил лист по родам, выданный врачом. Именно с утверждением этого листа можно при необходимости потянуть время.

"Лист по родам выдает врач, и он виден в электронной Больничной кассе. После того, как мы его, так сказать, утвердим и передадим, он идет в работу, т.е. к оплате", - пояснила бухгалтер Postimees Grupp Маргит Раяндо роль работодателя при утверждении листа по родам.

Раяндо подтвердила, что в случае, если женщина, уходящая в декрет, сделает работодателю письменное заявление с просьбой подождать с подтверждением листа по родам, теоретически это возможно немного затянуть.

"Но тогда обязательно должна быть письменная просьба человека, чей лист останется ждать, поскольку бухгалтер обязан его передать, и месяц задержки – это довольно много", - сказала она.

По словам присяжного адвоката, в нынешнем случае довольно ясно, что речь идет о несчастном случае на производстве при ознакомлении с новыми правилами относительно необлагаемого дохода.