ЦСКА дома разгромил рижское "Динамо". Это уже седьмое поражение подряд

Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте благодаря голу Линдена Вея, но рижанам удалось сравнять за две минуты до перерыва - гол на счету Гинта Мейи. Отметим, что для латвийского нападающего это первая шайба в текущем сезоне.

Второй период прошёл под знаком ЦСКА. Хозяева продемонстрировали быстрый хоккей и сумели поразить ворота "Динамо" четырежды. Авторами голов в составе "армейцев" стали Линден Вей, Никита Нестеров, Кирилл Капризов и Иван Телегин.

В начале третьего периода рижане пытались защищаться, но также имели несколько возможностей игры в большинстве, которые, правда, не были реализованы. На 8-й минуте заключительного игрового отрезка Гиртс Анкипанс решил рискнуть и заменил вратаря на шестого полевого - это не помогло. ЦСКА перехватил шайбу у собственных ворот и Алексей Марченко дальним броском установил окончательный счёт - 6:1.

Напомним, что для "Динамо" это поражение стало седьмым подряд, но латвийским хоккеистам наконец удалось прервать "сухую" серию и поразить ворота соперника. Рижане не забивал на протяжении трёх матчей.