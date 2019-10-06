Футбол с Владимиром Ивановым: РФШ держит "Ригу" на коротком поводке, "пушка" Соловьева и "ножницы" Мицкевича

В субботу прошли все четыре встречи 32-го тура, после чего в турнирной таблице, на самом деле, не сильно что-то поменялось - все остались на своих прежних местах, при своих интересах. Самая результативная встреча прошла в Елгаве, где была нарушена одна из традиций сезона. Дело в том, что в паре "Елгава" - "Спартак" в трех предыдущих дуэлях победы неизменно праздновали гости. Сейчас не выгорело - "Елгава" не оставила шансов юрмалчанам, добившись убедительной победы со счетом 5:2.

Да, вновь приходится констатировать - на "Спартак" надеется нельзя, он полон сюрпризов. Эта команда время от времени умудряется пропускать в свои ворота по 4-6 мячей запросто.

Иногда складывается такое впечатление, что защитники "Спартака" не обучены элементарным навыкам, игровая дисциплина для них - что-то чужое, вот и позволяют они соперникам в прямом смысле этого слова издеваться над своим вратарем.

Выездной матч с "Елгавой" - лишнее тому подтверждение. Снова пять пропущенных мячей, всего в чемпионате - уже 55 и по этому показателю "Спартак" худший во всей лиге, хоть и идет четвертым (даже идущая на последнем месте "Метта" пропустила на четыре гола меньше).

Кажется, знаменитая итальянская модель катеначчо (catenaccio - тактическая схема в футболе с акцентом на оборону и совершаемых тактических фолах, в переводе с итальянского дословно означает "дверной засов") - это точно не про ребят Нунцио Дзаветтьери.

Все пять голов в составе победителей оказались на счету легионеров - еще в первом тайме игру сделали точные удары украинца Станислава Микицея и россиянина Максима Вотинова, во втором отличились грузин Мате Цинцадзе и еще один украинец Максим Марусич (дважды). До 84-й минуты счет был еще 3:2 в пользу хозяев поля, и, казалось, концовка будет горячей. Но все завершилось разгромом дезорганизованного "Спартака".

⏯️ VIDEO: Spēles @fkjelgava - @fkspartaks (5:2) vārtu guvumi!

⚽️ JEL: Stanislav Mykytsey (15'), Maxim Votinov (27'), Mate Tsintsadze (46'), Maksym Marusych (84' 11m, 90'+1')

⚽️ SPA: Igors Tarasovs (53'), Nemanja Belaković (77') 11m#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/6ahphEarNY — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 5, 2019

Зато "Вентспилс" смог взять очко в Даугавпилсе - ничья 1:1. На самом деле для "желто-синих" это была не лучшая игра (курземцы не могут выиграть вот уже пять туров), но так как конкуренты тоже теряли очки, то "Вентспилс" отделался легким испугом и сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице. Тут надо отметить Романа Мицкевича, который порадовал даугавпилсских зрителей эффектным ударом ножницами уже в самом начале встречи. Но его гол-красавец все равно не стал победным...