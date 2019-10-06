Вс, 6.10.2019
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  • Футбол с Владимиром Ивановым: РФШ держит "Ригу" на коротком поводке, "пушка" Соловьева и "ножницы" Мицкевича

Футбол с Владимиром Ивановым: РФШ держит "Ригу" на коротком поводке, "пушка" Соловьева и "ножницы" Мицкевича

Александр Соловьёв

ФОТО: Futbola klubs RFS/Facebook

За четыре тура до финиша чемпионата Латвии по футболу (высшая лига) вопросов меньше не становится. А все потому, что команды, словно сговорившись, решили поберечь свои силы и нервы, оставив решение главных задач "на потом". Так, РФШ побеждает в Валмиере, а потому "Рига", которая в эти дни находится на тренировочном сборе на Кипре, не спешит заказывать чемпионский банкет, из тройки кандидатов в еврокубковую зону очки потеряли все без исключения, причем "Спартак" и "Валмиера" так и вовсе проиграли, а "Вентспилс" довольствовался ничьей. Самую крупную победу в 32-м туре "Вирслиги" праздновала "Елгава", как бы намекая - перед предстоящим финалом Кубка Латвии она главный претендент на трофей.

В субботу прошли все четыре встречи 32-го тура, после чего в турнирной таблице, на самом деле, не сильно что-то поменялось - все остались на своих прежних местах, при своих интересах. Самая результативная встреча прошла в Елгаве, где была нарушена одна из традиций сезона. Дело в том, что в паре "Елгава" - "Спартак" в трех предыдущих дуэлях победы неизменно праздновали гости. Сейчас не выгорело - "Елгава" не оставила шансов юрмалчанам, добившись убедительной победы со счетом 5:2.

Да, вновь приходится констатировать - на "Спартак" надеется нельзя, он полон сюрпризов. Эта команда время от времени умудряется пропускать в свои ворота по 4-6 мячей запросто.

Иногда складывается такое впечатление, что защитники "Спартака" не обучены элементарным навыкам, игровая дисциплина для них - что-то чужое, вот и позволяют они соперникам в прямом смысле этого слова издеваться над своим вратарем.

Выездной матч с "Елгавой" - лишнее тому подтверждение. Снова пять пропущенных мячей, всего в чемпионате - уже 55 и по этому показателю "Спартак" худший во всей лиге, хоть и идет четвертым (даже идущая на последнем месте "Метта" пропустила на четыре гола меньше).

Кажется, знаменитая итальянская модель катеначчо (catenaccio - тактическая схема в футболе с акцентом на оборону и совершаемых тактических фолах, в переводе с итальянского дословно означает "дверной засов") - это точно не про ребят Нунцио Дзаветтьери.

Все пять голов в составе победителей оказались на счету легионеров - еще в первом тайме игру сделали точные удары украинца Станислава Микицея и россиянина Максима Вотинова, во втором отличились грузин Мате Цинцадзе и еще один украинец Максим Марусич (дважды). До 84-й минуты счет был еще 3:2 в пользу хозяев поля, и, казалось, концовка будет горячей. Но все завершилось разгромом дезорганизованного "Спартака".

Зато "Вентспилс" смог взять очко в Даугавпилсе - ничья 1:1. На самом деле для "желто-синих" это была не лучшая игра (курземцы не могут выиграть вот уже пять туров), но так как конкуренты тоже теряли очки, то "Вентспилс" отделался легким испугом и сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице. Тут надо отметить Романа Мицкевича, который порадовал даугавпилсских зрителей эффектным ударом ножницами уже в самом начале встречи. Но его гол-красавец все равно не стал победным...

Из преследователей "Вентспилса" в тот день проиграл не только "Спартак", но и "Валмиера", которая пусть и не позволила отличиться на искусственном газоне Олимпийского центра "Видземе" главному бомбардиру "Вирслиги" Дарко Лемаичу (14 голов), но все равно не спаслась от поражения.

Все началось с пушечного выстрела Александра Соловьева в середине первого тайма. Но уже ближе к концу матча интрига стала улетучиваться моментально.

Хозяева поля стали допускать одну ошибку за другой, а это было чревато. Одна из них и привела к тому, что Сансуке Накамура потерял мяч в собственной штрафной площади, а Томашу Шимковичу это только и надо было - 2:0 на 78-й минуте. А когда через пять минут Куадио в третий раз переиграл Владислава Лазарева стало понятно, что "Риге" в этот день не суждено было стать чемпионом страны де-факто. Кстати, сразу после третьего гола поле покинул Лемаич, голевая серия которого из шести матчей прервалась как раз в Валмиере. Но кажется, он этому не сильно расстроился.

РФШ своего не упустила - победа со счетом 3:1, сохранив теоретические шансы догнать лидера (у "Риги" 60 очков, у РФШ - 52 и три матча в запасе при том, что "Рига" провела на две игры меньше). В свою очередь за спиной РФШ расстановка сил не сильно изменилась: "Вентспилс" - 44 очка, "Спартак" - 40 и "Валмиера" - 38.

Впрочем, команда Тамаза Пертии может начинать всерьез волноваться, так как "Лиепая" без Александра Старкова одерживает вторую победу кряду, на этот раз домашнюю над "Меттой" - 2:1, и уже приближается вплотную (шестое место и 35 очков).

В "Вирслиге" наступает заключительный перерыв, вызванный матчами сборной Латвии в отборочном цикле чемпионата Европы-2020, а значит все продолжится играми 33-го тура лишь 19 и 20 октября.

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