Фестиваль морепродуктов в Риге: живые дары моря и столичный бомонд

С 4 по 6 октября магазин деликатесов Gastronome уже в 17-ый раз организует фестиваль морепродуктов. Любители даров моря, а также известные в обществе личности уже в пятницу собрались на рынке деликатесов, чтобы насладиться морепродуктами, а также особыми мастер-классами.
Так, в пятницу фестиваль посетили известные в обществе люди – модель Диана Кубасова, певица Саманта Тина, радио-ведущая Санда Деюс, актриса Анта Айзупе, инфлюенсер Элиза Вилцане, стилист Кристина Рудзинска, директор моды Ольга Колотова, редакторы Марина Дианова и Инна Каневская, продюсер Санта Кола и дизайнер Даце Криевиня-Бахмане.
Gastronome и mc2 первые в Балтии привезли живые морепродукты. Они находятся в специальном контейнере, имитирующем натуральную среду обитателей моря, таким образом уменьшая их стресс. Благодаря этому методу транспортировки, вкус даров моря становится более выразительным и естественным. Посетителям мероприятия была предоставлена уникальная возможность насладиться свежими мидиями из аквариума, кусочками омара, новыми видами устриц, морскими ежами и гребешками, а также многими другими дарами моря.
В этом году посетителям впервые была предложена возможность принять участие в каком-либо из трех бесплатных мастер-классов, в рамках которых шеф-повар знакомил участников с секретами приготовления кальмаров, моллюсков, морских гребешков, устриц и мидий, а также с нюансами наслаждения ими.
Галерея: Фестиваль морепродуктов в mc2
В течение двух вечеров будут организованы особые ужины "Воркшоп по приготовлению живых морепродуктов", во время которых шеф-повар Евгений Пономарев покажет, как использовать приборы для открытия омара и как именно его открывать. В финале гости смогут насладиться блюдом, приготовленным из живых омаров, что является эксклюзивной и уникальной возможностью в Балтии.