Фестиваль морепродуктов в Риге: живые дары моря и столичный бомонд

Так, в пятницу фестиваль посетили известные в обществе люди – модель Диана Кубасова, певица Саманта Тина, радио-ведущая Санда Деюс, актриса Анта Айзупе, инфлюенсер Элиза Вилцане, стилист Кристина Рудзинска, директор моды Ольга Колотова, редакторы Марина Дианова и Инна Каневская, продюсер Санта Кола и дизайнер Даце Криевиня-Бахмане.

Gastronome и mc2 первые в Балтии привезли живые морепродукты. Они находятся в специальном контейнере, имитирующем натуральную среду обитателей моря, таким образом уменьшая их стресс. Благодаря этому методу транспортировки, вкус даров моря становится более выразительным и естественным. Посетителям мероприятия была предоставлена уникальная возможность насладиться свежими мидиями из аквариума, кусочками омара, новыми видами устриц, морскими ежами и гребешками, а также многими другими дарами моря.

В этом году посетителям впервые была предложена возможность принять участие в каком-либо из трех бесплатных мастер-классов, в рамках которых шеф-повар знакомил участников с секретами приготовления кальмаров, моллюсков, морских гребешков, устриц и мидий, а также с нюансами наслаждения ими.

Галерея: Фестиваль морепродуктов в mc2