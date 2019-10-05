Сб, 5.10.2019
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"Это как потерять половину семьи": пытаясь спасти слоненка, в Таиланде погибли пять взрослых слонов
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Слон у водопада

ФОТО: AFP / Scanpix

Пытаясь спасти друг друга, в водопаде в Таиланде погибли шесть слонов, сообщает ВВС.

Власти Таиланда в субботу, 5 октября, около трех часов дня по местному времени получили информацию о стае слонов, которая блокировала в национальном парке Кхауяй дорогу к водопаду. Спустя три часа под водопадом был найден мертвый трехлетний слоненок. Недалеко обнаружили еще пять умерших животных.

Предположительно, изначально в водопад сорвался слоненок. Спасти его попытались старшие животные, однако в итоге еще пятеро погибли.

Еще двух слонов нашли, попавшими в затруднение на горе, и их сумели вызволить.

Водопад, известный под названием "Адское падение" печально известен. В 1992 году у него погибли восемь слонов.

За двумя выжившими слонами сейчас тщательно следят. Основатель местного фонда защиты природы Эдвин Вик рассказал, что пара может и не выжить, так как дикие слоны полагаются на защиту стада и сотрудничество в поисках пищи.

Произошедшее может оставить и эмоциональные последствия, так как слоны умеют выражать скорбь.

"Это как потерять половину семьи", - сказал Вик. "Мы не можем ничего сделать, к сожалению, такова природа".

В Таиланде живут примерно 7000 азиатских слонов, из которых более половины находится в неволе.

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