"Это как потерять половину семьи": пытаясь спасти слоненка, в Таиланде погибли пять взрослых слонов

Власти Таиланда в субботу, 5 октября, около трех часов дня по местному времени получили информацию о стае слонов, которая блокировала в национальном парке Кхауяй дорогу к водопаду. Спустя три часа под водопадом был найден мертвый трехлетний слоненок. Недалеко обнаружили еще пять умерших животных.

Предположительно, изначально в водопад сорвался слоненок. Спасти его попытались старшие животные, однако в итоге еще пятеро погибли.

Еще двух слонов нашли, попавшими в затруднение на горе, и их сумели вызволить.

Водопад, известный под названием "Адское падение" печально известен. В 1992 году у него погибли восемь слонов.

За двумя выжившими слонами сейчас тщательно следят. Основатель местного фонда защиты природы Эдвин Вик рассказал, что пара может и не выжить, так как дикие слоны полагаются на защиту стада и сотрудничество в поисках пищи.

Произошедшее может оставить и эмоциональные последствия, так как слоны умеют выражать скорбь.

"Это как потерять половину семьи", - сказал Вик. "Мы не можем ничего сделать, к сожалению, такова природа".

Thank you! — Celia Hatton (@celiahatton) 5 октября 2019 г.