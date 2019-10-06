Вс, 6.10.2019
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Головкин под гул трибун стал чемпионом мира в среднем весе

Геннадий Головкин (слева)

ФОТО: Steven Ryan/AFP/Scanpix

6 октября в Нью-Йорке состоялся поединок между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко, в котором победу судейским решением одержал казахстанский боксёр.

Бой в арене Madison Square Garden продлился все 12 раундов. Украинец побывал в нокдауне в первом же раунде, а во втором получил рассечение. Тем не менее, на протяжении всего поединка Деревянченко нанёс больше ударов по сопернику.

Несмотря на всё это, судьи единогласно отдали победу 37-летнему Головкину. Счёт: 114-113, 115-112, 115-112.

Мнение любителей бокса в социальных сетях разделилось. Кто-то считает победу боксёра из Казахстана справедливой, а другие, что Деревянченко ограбили. Сами боксёры проявили уважение друг к другу и пожали руки после поединка.

"Реванш? Конечно, я хотел бы получить реванш, если это возможно. Я готов", - сказал Деревянченко.

"Это был плохой день для меня и хороший для Сергея. После первого раунда я подумал, что это будет лёгкий бой, а оказался очень сложный", - сказал Гловкин, которого болельщики освистывали во время интервью.

Напомним, что Головкин вновь стал обладателем чемпионских поясов по верссии IBF и IBO. Теперь на счету Головкина 40 побед, одно поражение и одна ничья. В активе украинца 13 побед и 2 поражения.

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