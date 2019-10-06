Головкин под гул трибун стал чемпионом мира в среднем весе

6 октября в Нью-Йорке состоялся поединок между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко, в котором победу судейским решением одержал казахстанский боксёр.
Бой в арене Madison Square Garden продлился все 12 раундов. Украинец побывал в нокдауне в первом же раунде, а во втором получил рассечение. Тем не менее, на протяжении всего поединка Деревянченко нанёс больше ударов по сопернику.
Несмотря на всё это, судьи единогласно отдали победу 37-летнему Головкину. Счёт: 114-113, 115-112, 115-112.
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Мнение любителей бокса в социальных сетях разделилось. Кто-то считает победу боксёра из Казахстана справедливой, а другие, что Деревянченко ограбили. Сами боксёры проявили уважение друг к другу и пожали руки после поединка.
"Реванш? Конечно, я хотел бы получить реванш, если это возможно. Я готов", - сказал Деревянченко.
"Это был плохой день для меня и хороший для Сергея. После первого раунда я подумал, что это будет лёгкий бой, а оказался очень сложный", - сказал Гловкин, которого болельщики освистывали во время интервью.
Напомним, что Головкин вновь стал обладателем чемпионских поясов по верссии IBF и IBO. Теперь на счету Головкина 40 побед, одно поражение и одна ничья. В активе украинца 13 побед и 2 поражения.
@gggboxing defeats @sergiy.derevyanchenko by unanimous decision in a very very close fight and picks up the vacant IBF and IBO middleweight world championships, the judges scored the contest 114-113, 115-112 and 115-112 again. Golovkin looked troubled throughout the fight from Derevyanchenko’s powerful body shots. Golovkin managed to open up a huge cut over the right eye of Devrevyancheko and also dropped him in the first round 🥊 🇰🇿🇺🇸 —————————————————— #boxing #ggg #fight #ko #golovkin #middleweight #world #champ #usa #MSG #newyork