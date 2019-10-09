Полуголая боксёрша поцеловала соперницу и получила в ответ пощёчину

Польская боксёрша Эва Бродницка появилась на взвешивании в очень откровенном купальнике, а во время дуэли взглядов решила поцеловать свою соперницу аргентинку Эдит Соледад прямо в губы.
35-летняя Бродницка решила спровоцировать соперницу и поцеловала её в губы, но Соледад не расстерялась и мгновенно отреагировала резкой пощёчиной. Между спортсменками началась потасовка, в которую пришлось вмешаться организаторам.
Инцидент произошёл накануне поединка за пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) во втором полулёгком весе.
Отметим, что победу в поединке раздельным решением судей добыла именно полька, но Соледад отказалась признавать своё поражение и после объявления результатов показала сопернице средний палец.
Добавим, что теперь в активе Бродницкой 17 побед и ни одного поражения. Соледад провела 27 поединков, одержала 16 побед, потерпела 10 поражений и один бой закончился вничью. Для польской боксёрши это была уже четвёртая защита титула чемпионки мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг).
Эва Бродника известна своей эпатажностью и периодически она выходит на церемонию взвешивания в необычных, а зачастую и откровенных костюмах. Ранее полька появлялась в образе Чудо-женщины и Женщины-кошки. Кроме того, Бродницка снималась для польской версии журнала Playboy.
Kilka osób powiedziało Ci, że coś jest do dupy? Wierzysz im... Opinie wąskiej grupy ludzi traktujesz jak zdanie większości, a tymczasem zawsze większość milczy. Nie ulegaj terrorowi aktywnej mniejszości. Zapamiętaj tę radę i nie przejmuj się paroma negatywnymi opiniami 🤨😈 #motivation #beyourself #ewabrodnicka #kleoteam #tymexboxingpromotion #bilopoland #smile #boxinggirl #nevergiveup