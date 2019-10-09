Полуголая боксёрша поцеловала соперницу и получила в ответ пощёчину

35-летняя Бродницка решила спровоцировать соперницу и поцеловала её в губы, но Соледад не расстерялась и мгновенно отреагировала резкой пощёчиной. Между спортсменками началась потасовка, в которую пришлось вмешаться организаторам.

Инцидент произошёл накануне поединка за пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) во втором полулёгком весе.

Отметим, что победу в поединке раздельным решением судей добыла именно полька, но Соледад отказалась признавать своё поражение и после объявления результатов показала сопернице средний палец.

Добавим, что теперь в активе Бродницкой 17 побед и ни одного поражения. Соледад провела 27 поединков, одержала 16 побед, потерпела 10 поражений и один бой закончился вничью. Для польской боксёрши это была уже четвёртая защита титула чемпионки мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг).