Ср, 9.10.2019
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Полуголая боксёрша поцеловала соперницу и получила в ответ пощёчину

Эва Бродницка (справа)

ФОТО: скриншот с youtube.com

Польская боксёрша Эва Бродницка появилась на взвешивании в очень откровенном купальнике, а во время дуэли взглядов решила поцеловать свою соперницу аргентинку Эдит Соледад прямо в губы.

35-летняя Бродницка решила спровоцировать соперницу и поцеловала её в губы, но Соледад не расстерялась и мгновенно отреагировала резкой пощёчиной. Между спортсменками началась потасовка, в которую пришлось вмешаться организаторам.

Инцидент произошёл накануне поединка за пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) во втором полулёгком весе.

Отметим, что победу в поединке раздельным решением судей добыла именно полька, но Соледад отказалась признавать своё поражение и после объявления результатов показала сопернице средний палец.

Добавим, что теперь в активе Бродницкой 17 побед и ни одного поражения. Соледад провела 27 поединков, одержала 16 побед, потерпела 10 поражений и один бой закончился вничью. Для польской боксёрши это была уже четвёртая защита титула чемпионки мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг).

Эва Бродника известна своей эпатажностью и периодически она выходит на церемонию взвешивания в необычных, а зачастую и откровенных костюмах. Ранее полька появлялась в образе Чудо-женщины и Женщины-кошки. Кроме того, Бродницка снималась для польской версии журнала Playboy.

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