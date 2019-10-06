Латвия может поддержать отсрочку Brexit, чтобы предотвратить неупорядоченный выход Великобритании из ЕС, изложил агентству LETA мнение министра иностранных дел Эдгара Ринкевича его пресс-секретарь Мартиньш Дрегерис.
Министр отметил, что полученные от Великобритании документы об урегулировании вопроса по режиму границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия анализируются переговорщиками по Brexit со стороны ЕС. Параллельно представители ЕС и Великобритании продолжают переговоры.
В то же время Ринкевич отметил, что много времени для принятия окончательного решения не осталось.
Министр указал, что ЕС готов к новым решениям, если предложения Великобритании позволят избежать физической границы на острове Ирландия и сохранить целостность единого рынка ЕС.
Нынешние предложения Великобритании этим принципам не соответствуют, поэтому неприемлемы для ЕС.
Если соглашение не будет достигнуто, Лондон в соответствии с принятым в сентябре законом может просить отложить Brexit до 31 января 2020 года. 17-18 октября этот вопрос будет рассматриваться на заседании Евросовета, и Латвия может поддержать отсрочку, чтобы предотвратить неупорядоченный Brexit.
Если между Великобританией и ЕС не будет достигнуто соглашение или не будет утверждено продление сроков, 1 ноября может состояться Brexit без соглашения. Таким образом, по-прежнему нужно готовиться ко всем сценариям, отметил глава МИД.