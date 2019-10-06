Латвия может поддержать отсрочку Brexit

Министр отметил, что полученные от Великобритании документы об урегулировании вопроса по режиму границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия анализируются переговорщиками по Brexit со стороны ЕС. Параллельно представители ЕС и Великобритании продолжают переговоры.

В то же время Ринкевич отметил, что много времени для принятия окончательного решения не осталось.

Министр указал, что ЕС готов к новым решениям, если предложения Великобритании позволят избежать физической границы на острове Ирландия и сохранить целостность единого рынка ЕС.

Нынешние предложения Великобритании этим принципам не соответствуют, поэтому неприемлемы для ЕС.

Если соглашение не будет достигнуто, Лондон в соответствии с принятым в сентябре законом может просить отложить Brexit до 31 января 2020 года. 17-18 октября этот вопрос будет рассматриваться на заседании Евросовета, и Латвия может поддержать отсрочку, чтобы предотвратить неупорядоченный Brexit.