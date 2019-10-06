Вс, 6.10.2019
Около 15 000 тонн одежды "секонд-хенд" ежегодно! Это образует 54% от всей готовой одежды, ввозимой в Латвию. Пять, шесть тысяч тонн экспортируют дальше в развивающиеся страны, но остальное остается здесь. Где это все? Гунтис Страздс, председатель правления ассоциации предприятий легкой промышленности

Латвия может поддержать отсрочку Brexit

1

ФОТО: Reuters / Scanpix

Латвия может поддержать отсрочку Brexit, чтобы предотвратить неупорядоченный выход Великобритании из ЕС, изложил агентству LETA мнение министра иностранных дел Эдгара Ринкевича его пресс-секретарь Мартиньш Дрегерис.

Министр отметил, что полученные от Великобритании документы об урегулировании вопроса по режиму границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия анализируются переговорщиками по Brexit со стороны ЕС. Параллельно представители ЕС и Великобритании продолжают переговоры.

В то же время Ринкевич отметил, что много времени для принятия окончательного решения не осталось.

Министр указал, что ЕС готов к новым решениям, если предложения Великобритании позволят избежать физической границы на острове Ирландия и сохранить целостность единого рынка ЕС.

Нынешние предложения Великобритании этим принципам не соответствуют, поэтому неприемлемы для ЕС. 

Если соглашение не будет достигнуто, Лондон в соответствии с принятым в сентябре законом может просить отложить Brexit до 31 января 2020 года. 17-18 октября этот вопрос будет рассматриваться на заседании Евросовета, и Латвия может поддержать отсрочку, чтобы предотвратить неупорядоченный Brexit.

Если между Великобританией и ЕС не будет достигнуто соглашение или не будет утверждено продление сроков, 1 ноября может состояться Brexit без соглашения. Таким образом, по-прежнему нужно готовиться ко всем сценариям, отметил глава МИД. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ