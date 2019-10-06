Госполиция начала уголовный процесс о закупках Минздрава

Сообщение от полиции о возбуждении уголовного дела она получила на этой неделе. Процесс начат по подозрению в мошенничестве с лицензиями Owitech в проекте централизации систем ИКТ Минздрава.

Как сообщалось ранее, в июне Минздрав обратился в Госполицию с заявлением о том, что в двух закупках услуг ИКТ наблюдаются признаки мошенничества.

Советник министра здравоохранения Эдгар Скварикс указал, что информация о возможных нарушениях конкуренции в ходе этих закупок передана также Совету по конкуренции.

Советник отметил, что Минздрав продолжает переписку с поставщиками услуг, чтобы договориться о возврате финансирования, а также не исключает обращения в суд.

Винькеле ранее заявила, что в двух закупках Министерства здравоохранения, связанных с ИКТ, наблюдаются "серьезная политическая интервенция" и признаки мошенничества.

Первый проект связан с разработкой базы данных для системы государственного медицинского страхования, на что государство выделило 1,9 млн евро, второй проект связан с централизацией ИКТ-систем Минздрава на сумму 3,5 млн евро.

Министр сообщила, что по ее поручению были проведены проверки обоих проектов, и возникли подозрения, что куплены другие и значительно более дорогие лицензированные программы.

В отношении проекта базы данных эксперты сомневаются в необходимости расходов на покупку оборудования в размере 315 тыс. евро, а во втором проекте констатированы сомнительные сделки на сумму почти 600 тыс. евро. Также создается впечатление, что условия конкурса разрабатывались под конкретных коммерсантов, заявила тогда министр.