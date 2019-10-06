Вс, 6.10.2019
Нужно обеспечить, чтобы до средней школы государственный язык был полностью освоен. Не может существовать дискриминирующая ситуация, когда у молодежи, растущей в латышской среде, есть преимущества по сравнению с теми, у кого эта возможность зависит от школы. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • "Учитель - краеугольный камень честности": Минобразования поздравило педагогов с праздником

"Учитель - краеугольный камень честности": Минобразования поздравило педагогов с праздником

Учитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Сегодня, 6 октября, в День учителя, Министерство образования и науки желает педагогам всех дошкольных учреждений, начальных, основных, средних школ и вузов благополучного и успешного нового учебного года, сообщили в министерстве.

Также в Минобразования педагогам пожелали сохранить неиссякаемую любовь к своей профессии и сердечность.

"Учитель - краеугольный камень честности, трудолюбия и стремления идти вперед", - отметила министр образования и науки Илга Шуплинска.

Она пожелала, чтобы главным подарком для педагогов в этот день было осознание, что именно от учителей зависит то, насколько глубокие знания получат школьники.

В Латвии День учителя отмечают в первое воскресенье октября, но во многих школах праздничные мероприятия прошли уже в пятницу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ