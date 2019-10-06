"Учитель - краеугольный камень честности": Минобразования поздравило педагогов с праздником

Сегодня, 6 октября, в День учителя, Министерство образования и науки желает педагогам всех дошкольных учреждений, начальных, основных, средних школ и вузов благополучного и успешного нового учебного года, сообщили в министерстве.
Также в Минобразования педагогам пожелали сохранить неиссякаемую любовь к своей профессии и сердечность.
"Учитель - краеугольный камень честности, трудолюбия и стремления идти вперед", - отметила министр образования и науки Илга Шуплинска.
Она пожелала, чтобы главным подарком для педагогов в этот день было осознание, что именно от учителей зависит то, насколько глубокие знания получат школьники.
В Латвии День учителя отмечают в первое воскресенье октября, но во многих школах праздничные мероприятия прошли уже в пятницу.