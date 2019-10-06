"Учитель - краеугольный камень честности": Минобразования поздравило педагогов с праздником

Также в Минобразования педагогам пожелали сохранить неиссякаемую любовь к своей профессии и сердечность.

"Учитель - краеугольный камень честности, трудолюбия и стремления идти вперед", - отметила министр образования и науки Илга Шуплинска.

Она пожелала, чтобы главным подарком для педагогов в этот день было осознание, что именно от учителей зависит то, насколько глубокие знания получат школьники.