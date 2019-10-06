Колс: предпринимателям стоит подумать о рисках в случае Brexit без сделки

Предпринимателям, бизнес которых связан с Великобританией, следует предусмотреть риски на случай, если она выйдет из Европейского союза без соглашения, и постараться обезопасить себя, сказал агентству LETA руководитель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.
Он напомнил, что Латвия идентифицировала сферы, на которые выход Великобритании из ЕС окажет самое негативное влияние.
"Brexit без соглашения может оказать отрицательное воздействие на развитие Латвии", - предупредил руководитель комиссии.
Политик отметил, что предпринимателям, которые сотрудничают с партнерами в Великобритании, следует пересмотреть договоры, попытаться предвидеть риски и искать альтернативы, чтобы обезопасить себя.
На вопрос о том, как он оценивает предлагаемый премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном новый план Brexit, Колс назвал его противоречивым, так как в документе уделено мало внимания вопросу о границе Северной Ирландии и таможне.
Кроме того, он считает, что предложения Джонсона абсолютно не решают самых тяжелых вопросов, которые связаны с соглашением. На вопрос, может ли произойти выход без соглашения, руководитель комиссии ответил, что не хочет спекулировать, но весь процесс непредсказуем.
"Ни одна из сторон не выиграет, если не будет достигнуто соглашение", - сказал Колс.
Ранее сообщалось, что Латвия может поддержать отсрочку Brexit, чтобы предотвратить неупорядоченный выход Великобритании из ЕС.