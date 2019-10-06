Колс: предпринимателям стоит подумать о рисках в случае Brexit без сделки

Он напомнил, что Латвия идентифицировала сферы, на которые выход Великобритании из ЕС окажет самое негативное влияние.

"Brexit без соглашения может оказать отрицательное воздействие на развитие Латвии", - предупредил руководитель комиссии.

Политик отметил, что предпринимателям, которые сотрудничают с партнерами в Великобритании, следует пересмотреть договоры, попытаться предвидеть риски и искать альтернативы, чтобы обезопасить себя.

На вопрос о том, как он оценивает предлагаемый премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном новый план Brexit, Колс назвал его противоречивым, так как в документе уделено мало внимания вопросу о границе Северной Ирландии и таможне.

Кроме того, он считает, что предложения Джонсона абсолютно не решают самых тяжелых вопросов, которые связаны с соглашением. На вопрос, может ли произойти выход без соглашения, руководитель комиссии ответил, что не хочет спекулировать, но весь процесс непредсказуем.

"Ни одна из сторон не выиграет, если не будет достигнуто соглашение", - сказал Колс.